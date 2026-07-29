3 Mobil Konsep Daihatsu Tampil di GIIAS 2026, Dibawa Langsung dari Jepang

JawaPos.com - Daihatsu membawa tiga mobil konsep (concept car) langsung dari Jepang untuk dipamerkan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Ketiga mobil tersebut menjadi sorotan utama di tengah total 16 kendaraan yang dipamerkan pabrikan asal Jepang itu di ICE BSD City, Tangerang, selama 30 Juli-9 Agustus 2026.

Tiga mobil konsep yang dipamerkan adalah Midget X BEV, K-Vision HEV, dan K-Open. Kehadiran ketiganya memberikan gambaran arah pengembangan kendaraan Daihatsu, mulai dari mobil listrik, hybrid, hingga konsep kendaraan kompak yang menjadi ciri khas pasar Jepang.

Selain mobil konsep, Daihatsu juga menghadirkan e-Atrai, kendaraan Japan Domestic Market (JDM) yang menjadi mobil listrik pertama Daihatsu yang dipasarkan secara global. Model tersebut melengkapi jajaran kendaraan yang dipamerkan di booth Daihatsu seluas lebih dari 1.900 meter persegi di Hall 7-B.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Yasushi Kyoda, mengatakan keikutsertaan perusahaan dalam GIIAS 2026 merupakan bagian dari upaya memperlihatkan visi mobilitas yang tengah dikembangkan Daihatsu.

"Kami ingin menampilkan visi Daihatsu dalam menghadirkan solusi mobilitas berkelanjutan untuk saat ini dan masa depan kepada masyarakat melalui berbagai kemudahan menyeluruh dalam menemani setiap perjalanan dan kepemilikan kendaraan Daihatsu," ujar Yasushi Kyoda saat pembukaan booth Daihatsu di GIIAS 2026, Rabu (29/7).

Deretan mobil yang dipamerkan

Tidak hanya menghadirkan mobil konsep, Daihatsu juga memamerkan sejumlah model lain yang telah dipasarkan maupun edisi khusus.

Beberapa di antaranya meliputi penyegaran New Astra Daihatsu Sigra, varian baru Gran Max Blind Van 1.5, serta Terios Special Edition yang dipasarkan dalam jumlah terbatas.

Di sektor modifikasi, terdapat dua kendaraan hasil kolaborasi dengan modifikator Indonesia, yakni Ayla Modern Vintage dan Gran Max Urban Retro. Selain itu, dua unit Rocky Hybrid versi modifikasi juga dipamerkan sebagai inspirasi modifikasi bagi pengunjung.