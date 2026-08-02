Lepas Perkenalkan Konsep Premium Lifestyle NEV di GIIAS 2026, Kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week

Lepas memperkenalkan konsep Premium Lifestyle NEV dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Melihat perubahan preferensi konsumen, kendaraan New Energy Vehicle/NEV mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup yang merepresentasikan karakter dan identitas pemiliknya.Terkait hal ini Lepas memperkenalkan konsep Premium Lifestyle NEV dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Konsep tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Jakarta Fashion Week (JFW) 2027. Di booth Lepas, sejumlah model menampilkan koleksi rancangan desainer Indonesia Othman dan Danjyo Hiyoji dalam sebuah peragaan busana bertema "New Energy, New Lifestyle".
Peragaan ini menjadi simbol perpaduan antara industri otomotif dan fashion yang sama-sama berkembang sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat urban.
Melalui tema "Drive Your Elegance", Lepas ingin menunjukkan bahwa kendaraan elektrifikasi tidak hanya hadir sebagai alat mobilitas, tetapi juga sebagai representasi desain, teknologi, dan kenyamanan yang saling melengkapi.
Inspirasi desainnya mengusung konsep Leopard Aesthetics, yang menggambarkan karakter anggun, percaya diri, dan presisi sebagai identitas produk sekaligus pengalaman berkendara yang ingin dihadirkan kepada konsumen.
Bagi Lepas, kendaraan modern tidak lagi sekadar mengantarkan penggunanya dari satu tempat ke tempat lain. Mobil juga menjadi ruang yang menghadirkan pengalaman, memperkuat karakter, sekaligus memberikan rasa percaya diri.
Filosofi tersebut menjadi dasar kolaborasi bersama Jakarta Fashion Week, yang memiliki pandangan serupa mengenai desain sebagai medium ekspresi identitas dan kreativitas.
"Bagi Lepas, desain selalu memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar estetika. Desain adalah cara kami menghadirkan pengalaman, karakter, dan emosi dalam setiap perjalanan. Karena itu, berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week terasa sangat natural, karena kami sama-sama percaya bahwa desain yang baik tidak hanya indah dilihat, tetapi juga mampu menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Inilah semangat Drive Your Elegance yang ingin kami hadirkan melalui setiap kendaraan Lepas," ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia di Jakarta, Sabtu (1/8).
Kolaborasi tersebut juga disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang Lepas dalam membangun ekosistem Premium Lifestyle NEV di Indonesia.
Lepas memandang fashion dan otomotif memiliki kesamaan sebagai medium untuk menyampaikan karakter, nilai, dan gaya hidup. Atas dasar itulah kolaborasi dengan Jakarta Fashion Week dihadirkan sebagai ruang kolaboratif bagi dua industri kreatif yang sama-sama mengedepankan desain dan pengalaman pengguna.
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