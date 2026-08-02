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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 3 Agustus 2026 | 01.07 WIB

Simak Manfaat Alva AIPRO yang Bisa Atur Performa Sesuai Gaya Berkendara

Motor listrik Alva ramaikan pameran otomotif GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Motor listrik Alva ramaikan pameran otomotif GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Manfaatkan ajang GIIAS 2026 jenama motor listrik Alva memperkenalkan Alva Intelligent Personalized Riding Optimizer (AIPRO) di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan karakter motor disesuaikan dengan preferensi setiap pengendara.

Teknologi AIPRO dikembangkan berdasarkan hasil riset tim Research and Development (R&D) Alva yang menemukan bahwa setiap pengguna memiliki gaya berkendara dan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Motor listrik tidak lagi diposisikan sebagai kendaraan dengan pengaturan yang seragam, melainkan dapat dipersonalisasi sesuai keinginan pemiliknya.

Fitur ini pertama kali hadir pada Alva N3 Next Gen dan terintegrasi langsung dengan aplikasi MyAlva App, sehingga berbagai pengaturan dapat dilakukan melalui smartphone.

Tiga Fitur Pintar dalam AIPRO

AIPRO membawa tiga fitur utama yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berkendara, yaitu Hill Start Assist/Hill Descent Assist (HSA/HDA), Regenerative Braking, serta Ride Mode Limiter.

Fitur Hill Start Assist/Hill Descent Assist membantu pengendara saat berhenti di tanjakan maupun turunan. Sistem akan aktif ketika tuas rem ditahan selama sekitar tiga detik, kemudian secara otomatis menjaga posisi motor agar tidak bergerak hingga 30 detik. Fitur ini memberikan waktu bagi pengendara untuk berakselerasi tanpa khawatir motor mundur atau meluncur.

Sementara itu, Regenerative Braking memungkinkan pengguna mengatur tingkat regenerasi energi saat deselerasi. Energi yang dihasilkan ketika motor melambat akan dikonversi kembali menjadi daya untuk mengisi baterai, sehingga membantu meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Alva juga menghadirkan Ride Mode Limiter, fitur yang memungkinkan pemilik membatasi mode berkendara yang dapat digunakan.

Pada Alva N3 Next Gen, tersedia tiga pilihan mode berkendara, yakni Eco (E), Urban (U), dan Sport (S). Melalui aplikasi MyALVA App, pengguna dapat menentukan mode mana yang bisa diakses sesuai kebutuhan.

Fitur ini juga dapat dipadukan dengan Bike Sharing, sehingga ketika motor dipinjamkan kepada anggota keluarga atau teman, pemilik tetap dapat membatasi performa kendaraan melalui mode berkendara yang dipilih.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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