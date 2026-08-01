GIIAS 2026 Jadi Saksi Lahirnya Rekor Dunia, Kompetisi Mekanik Indonesia Masuk Guinness World Records

Jumpa pers Tekiro pecahkan Guiness World Records di arena GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com).
JawaPos.com - Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak hanya menjadi ajang peluncuran kendaraan dan teknologi terbaru. Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu juga menjadi saksi lahirnya sebuah rekor dunia setelah Tekiro Mechanic Competition 2026 resmi masuk Guinness World Records sebagai The Largest Automotive Mechanic Competition atau kompetisi mekanik otomotif terbesar di dunia.
Pengakuan tersebut diumumkan pada Sabtu (1/8) di ICE BSD, Tangerang. Sertifikat Guinness World Records diserahkan langsung oleh perwakilan Guinness World Records kepada Presiden Direktur PT Altama Surya Anugerah, Oscar Sutjiadi.
Rekor dunia itu diberikan setelah kompetisi dinilai memenuhi seluruh persyaratan Guinness World Records, termasuk skala penyelenggaraan dan jumlah peserta yang terlibat. Pada penyelenggaraan tahun ini, kompetisi diikuti lebih dari 89 ribu siswa dari 544 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah di Indonesia.
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Secara keseluruhan, sejak pertama kali digelar pada 2022 hingga 2026, ajang tersebut telah mencatatkan lebih dari 252 ribu peserta, menjadikannya salah satu kompetisi keterampilan otomotif terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia.
Oscar Sutjiadi mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen jangka panjang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor otomotif melalui pendidikan vokasi.
"Pencapaian rekor dunia ini merupakan buah dari dedikasi panjang Tekiro dalam mendukung ekosistem dunia otomotif di tanah air. Melalui kompetisi mekanik tersebut, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari juara, tetapi juga berupaya menguji standarisasi kemampuan teknis para peserta dalam menangani berbagai tantangan mesin modern sesuai dengan standar internasional yang diakui," ujar Oscar Sutjiadi, Presiden Direktur PT Altama Surya Anugerah, Sabtu (1/8).
Menurutnya, sertifikat Guinness World Records bukan hanya menjadi pengakuan atas besarnya jumlah peserta, tetapi juga menjadi simbol komitmen dalam membantu mencetak tenaga kerja otomotif Indonesia yang semakin kompeten dan mampu bersaing di industri.
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Hal senada disampaikan Tomomi Sekioka, Official Adjudicator Guinness World Records. Ia memastikan proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh sebelum rekor tersebut disahkan.
"Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Tekiro Mechanic Competition 2026 telah berhasil meraih gelar Guinness World Records untuk kategori The Largest Automotive Mechanic Competition. Pencapaian ini mencerminkan skala kompetisi yang luar biasa, dengan mempersatukan para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh Indonesia," kata dia.
"Setelah tinjauan mendalam terhadap bukti-bukti yang diserahkan berdasarkan pedoman resmi Guinness World Records, kami mengonfirmasi bahwa upaya tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk kategori rekor ini. Selamat kepada Tekiro dan semua pihak yang terlibat atas pencapaian yang luar biasa ini," kata Tomomi.
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