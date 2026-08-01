Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Minggu, 2 Agustus 2026 | 06.17 WIB

GIIAS 2026 Jadi Saksi Lahirnya Rekor Dunia, Kompetisi Mekanik Indonesia Masuk Guinness World Records

Jumpa pers Tekiro pecahkan Guiness World Records di arena GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com). - Image

Jumpa pers Tekiro pecahkan Guiness World Records di arena GIIAS 2026. (Rian/JawaPos.com).

JawaPos.com - Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak hanya menjadi ajang peluncuran kendaraan dan teknologi terbaru. Pameran otomotif terbesar di Indonesia itu juga menjadi saksi lahirnya sebuah rekor dunia setelah Tekiro Mechanic Competition 2026 resmi masuk Guinness World Records sebagai The Largest Automotive Mechanic Competition atau kompetisi mekanik otomotif terbesar di dunia.

Pengakuan tersebut diumumkan pada Sabtu (1/8) di ICE BSD, Tangerang. Sertifikat Guinness World Records diserahkan langsung oleh perwakilan Guinness World Records kepada Presiden Direktur PT Altama Surya Anugerah, Oscar Sutjiadi.

Rekor dunia itu diberikan setelah kompetisi dinilai memenuhi seluruh persyaratan Guinness World Records, termasuk skala penyelenggaraan dan jumlah peserta yang terlibat. Pada penyelenggaraan tahun ini, kompetisi diikuti lebih dari 89 ribu siswa dari 544 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah di Indonesia.

Secara keseluruhan, sejak pertama kali digelar pada 2022 hingga 2026, ajang tersebut telah mencatatkan lebih dari 252 ribu peserta, menjadikannya salah satu kompetisi keterampilan otomotif terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

Oscar Sutjiadi mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen jangka panjang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor otomotif melalui pendidikan vokasi.

"Pencapaian rekor dunia ini merupakan buah dari dedikasi panjang Tekiro dalam mendukung ekosistem dunia otomotif di tanah air. Melalui kompetisi mekanik tersebut, perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mencari juara, tetapi juga berupaya menguji standarisasi kemampuan teknis para peserta dalam menangani berbagai tantangan mesin modern sesuai dengan standar internasional yang diakui," ujar Oscar Sutjiadi, Presiden Direktur PT Altama Surya Anugerah, Sabtu (1/8).

Menurutnya, sertifikat Guinness World Records bukan hanya menjadi pengakuan atas besarnya jumlah peserta, tetapi juga menjadi simbol komitmen dalam membantu mencetak tenaga kerja otomotif Indonesia yang semakin kompeten dan mampu bersaing di industri.

Hal senada disampaikan Tomomi Sekioka, Official Adjudicator Guinness World Records. Ia memastikan proses verifikasi dilakukan secara menyeluruh sebelum rekor tersebut disahkan.

"Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Tekiro Mechanic Competition 2026 telah berhasil meraih gelar Guinness World Records untuk kategori The Largest Automotive Mechanic Competition. Pencapaian ini mencerminkan skala kompetisi yang luar biasa, dengan mempersatukan para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh Indonesia," kata dia.

"Setelah tinjauan mendalam terhadap bukti-bukti yang diserahkan berdasarkan pedoman resmi Guinness World Records, kami mengonfirmasi bahwa upaya tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk kategori rekor ini. Selamat kepada Tekiro dan semua pihak yang terlibat atas pencapaian yang luar biasa ini," kata Tomomi.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Akhir Pekan di GIIAS 2026? Ini Aktivitas Seru yang Bisa Dicoba Selain Melihat Mobil Baru - Image
Otomotif

Akhir Pekan di GIIAS 2026? Ini Aktivitas Seru yang Bisa Dicoba Selain Melihat Mobil Baru

Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.24 WIB

Lexus All-New ES Meluncur di GIIAS 2026, Kini Hadir dalam Varian Hybrid dan Listrik Murni - Image
Otomotif

Lexus All-New ES Meluncur di GIIAS 2026, Kini Hadir dalam Varian Hybrid dan Listrik Murni

Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.26 WIB

Fast Charging 2W Ber-TKDN 50 Persen di GIIAS 2026, Isi Daya Motor Listrik Cuma 15 Menit - Image
Otomotif

Fast Charging 2W Ber-TKDN 50 Persen di GIIAS 2026, Isi Daya Motor Listrik Cuma 15 Menit

Minggu, 2 Agustus 2026 | 01.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore