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Dony Lesmana Eko Putra
Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.26 WIB

Lexus All-New ES Meluncur di GIIAS 2026, Kini Hadir dalam Varian Hybrid dan Listrik Murni

Lexus Indonesia resmi memperkenalkan All-New Lexus ES di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Lexus Indonesia resmi memperkenalkan All-New Lexus ES di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Lexus Indonesia memperkenalkan All-New Lexus ES sebagai generasi terbaru sedan premium andalannya di GIIAS 2026. Model ini mengalami penyegaran besar dengan mengusung platform baru yang membuat dimensi kabin lebih lapang sekaligus mendukung hadirnya dua pilihan sistem elektrifikasi.

Untuk pertama kalinya, Lexus ES tersedia dalam varian Hybrid Electric Vehicle (HEV) melalui ES 350h dan Battery Electric Vehicle (BEV) melalui ES 350e. Kehadiran ES 350e juga menjadi sedan listrik murni pertama dalam jajaran produk Lexus di Indonesia.

Menurut General Manager Lexus Indonesia, Ima Nurbani Rahmah, "Pengembangan All-New Lexus ES tetap mempertahankan karakter khas Lexus yang mengutamakan kenyamanan, namun dipadukan dengan teknologi yang lebih modern sesuai kebutuhan pelanggan saat ini".

Desain Lebih Sporty Tetap Elegan

Secara tampilan, All-New Lexus ES mengusung filosofi desain Clean Tech × Elegance. Wajah depan kini menggunakan desain Spindle Body yang dipadukan dengan Twin L-Signature Headlamps, sementara bagian belakang dibekali L-Signature Rear Lamps dan logo Lexus yang menyala.

Lexus juga menghadirkan desain pelek baru berukuran 19 inci untuk varian hybrid dan 21 inci pada versi listrik murni.

Kabin Lebih Nyaman dan Berteknologi

Masuk ke dalam interior, sedan ini mengusung konsep Tazuna Cockpit yang menempatkan seluruh kontrol utama dalam jangkauan pengemudi. Tata letak kabin dibuat lebih sederhana dengan ruang yang lebih lega untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.

Fitur hiburan juga semakin lengkap dengan layar multimedia 14 inci, panel instrumen digital 12,3 inci, serta Mark Levinson Surround Sound System 17 speaker.

Seluruh varian juga dibekali Interior Illumination dengan pilihan tema pencahayaan kabin. Khusus varian listrik, tersedia Illuminated Bamboo Door Trim yang menghadirkan sentuhan material khas Jepang.

Performa dan Keselamatan

All-New Lexus ES kini menggunakan Multi-link Rear Suspension untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan berkendara.

Untuk performa, ES 350h menghasilkan tenaga hingga 244 hp, sedangkan ES 350e memiliki tenaga 221 hp. Struktur bodi yang lebih kaku juga membantu mengurangi getaran sehingga kabin terasa lebih senyap.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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