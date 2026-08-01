Fast Charging 2W Ber-TKDN 50 Persen di GIIAS 2026, Isi Daya Motor Listrik Cuma 15 Menit

JawaPos.com - PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan dua inovasi terbaru di sektor infrastruktur kendaraan listrik roda dua, yakni Fast Charging 2W dan Buffer Charging.

Kedua produk tersebut dikembangkan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 50 persen, sehingga menjadi salah satu hasil pengembangan teknologi dalam negeri.

Fast Charging 2W dirancang sebagai perangkat pengisian daya berkecepatan tinggi yang mampu mengisi baterai kendaraan listrik dalam waktu sekitar 15 menit. Sementara itu, Buffer Charging hadir sebagai solusi pengisian daya portabel yang mudah dipindahkan dan dapat dimanfaatkan di berbagai lokasi, termasuk kawasan perkebunan, pertambangan, hingga area industri yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur pengisian daya.

Peluncuran kedua produk tersebut menjadi bagian dari langkah DRMA dalam memperluas pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi untuk mendukung penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua di Indonesia.

Perseroan menilai pengembangan ekosistem tidak hanya berfokus pada produksi kendaraan, tetapi juga memastikan proses pengisian daya dapat dilakukan dengan lebih cepat, praktis, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Dalam hal ini, Fast Charging merupakan fondasi utama untuk membangun ekosistem EV yang terintegrasi, berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional,” kata Presiden Direktur Dharma Polimetal, Irianto Santoso di ICE BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (1/8).

Ia menjelaskan, perusahaan menargetkan dapat menjadi salah satu pelopor dalam menghadirkan solusi kendaraan listrik yang inovatif, andal, dan mudah dijangkau masyarakat. Sebagai tahap awal, pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi tersebut akan diterapkan melalui proyek percontohan di lingkungan operasional Dharma Group.