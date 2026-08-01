Akhir Pekan di GIIAS 2026? Ini Aktivitas Seru yang Bisa Dicoba Selain Melihat Mobil Baru

JawaPos.com - GIIAS 2026 tidak hanya menjadi ajang peluncuran mobil dan motor terbaru. Bagi pengunjung yang menghabiskan akhir pekan di ICE BSD City, Tangerang, pameran otomotif terbesar di Indonesia ini juga menawarkan beragam aktivitas menarik di luar melihat kendaraan, mulai dari mencoba teknologi otomotif hingga mengikuti berbagai permainan interaktif di booth peserta.

Salah satu aktivitas yang bisa dicoba adalah mengenal lebih dekat teknologi dashcam. Perangkat perekam perjalanan tersebut kini semakin banyak digunakan oleh pemilik kendaraan sebagai alat dokumentasi perjalanan sekaligus bukti pendukung ketika terjadi kecelakaan atau sengketa di jalan.

Berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika dashcam lebih banyak dipandang sebagai aksesori tambahan, kini perangkat tersebut mulai menjadi bagian dari perlengkapan kendaraan, terutama bagi pengguna yang sering melakukan perjalanan jauh atau berkendara setiap hari di lalu lintas perkotaan.

Di area pameran, pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana dashcam bekerja, mencoba berbagai fitur yang ditawarkan, hingga berkonsultasi mengenai jenis perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Pengalaman semacam ini sulit didapat ketika membeli produk secara daring sehingga menjadi salah satu daya tarik tersendiri selama pameran berlangsung.

Selain itu, sejumlah booth aksesori otomotif juga menghadirkan permainan interaktif, sesi demonstrasi produk, hingga spot foto yang dapat menjadi selingan setelah berkeliling melihat berbagai peluncuran kendaraan baru. Aktivitas tersebut membuat kunjungan ke GIIAS tidak hanya menarik bagi pencinta otomotif, tetapi juga keluarga yang datang menghabiskan waktu pada akhir pekan.

Bagi pengunjung yang berencana membeli perangkat pendukung kendaraan, pameran seperti GIIAS juga kerap dimanfaatkan untuk membandingkan fitur, kualitas, hingga layanan pemasangan yang ditawarkan masing-masing merek secara langsung.

Salah satu peserta yang menghadirkan aktivitas tersebut adalah produsen dashcam 70mai yang menempati Hall 11 Booth D5.

Selain memperkenalkan lini produk dashcam, perusahaan juga menyediakan sesi konsultasi, demonstrasi penggunaan perangkat, serta sejumlah aktivitas interaktif bagi pengunjung selama pameran.

Senior Marketing & PR Manager 70mai, Deodato Esperanza Alano, menilai keberadaan dashcam di Indonesia kini semakin dipandang sebagai bagian dari aspek keselamatan berkendara.

"Kehadiran kami di GIIAS 2026 difokuskan untuk memberikan hands-on experience dan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai fungsi krusial dashcam dalam berkendara. Berbagai program apresiasi 10th anniversary seperti promo khusus, hingga trip ke Bali adalah bentuk terima kasih kami atas kepercayaan pasar Indonesia yang terus tumbuh bersama 70mai," ujar Deodato di arena GIIAS 2026, Sabtu (1/8).