Suzuki XL7 Hybrid 2026 Siap Tantang Rival, Andalkan Efisiensi BBM

JawaPos.com - Gelaran GIIAS 2026 Suzuki turut mencuri perhatian pengunjung melalui jajaran produknya, termasuk Suzuki XL7 yang dikenal sebagai salah satu SUV dengan konsumsi bahan bakar efisien namun tetap menawarkan kenyamanan untuk kebutuhan keluarga.

Peluncuran Suzuki XL7 ini hadir dalam tiga varian, yakni Suzuki XL7 New Alpha Hybrid, Suzuki XL7 New Beta Hybrid, dan Suzuki XL7 New Zeta, yang tersedia dalam enam pilihan konfigurasi transmisi dan warna. Untuk Suzuki XL7 New Alpha Hybrid AT, harga dibanderol Rp327,7 juta untuk warna single-tone dan Rp329,7 juta untuk pilihan two-tone.

Sementara itu, Suzuki XL7 New Beta Hybrid dipasarkan mulai Rp301,9 juta untuk transmisi manual dan Rp312,9 juta untuk transmisi otomatis. Adapun Suzuki XL7 New Zeta dibanderol Rp274,3 juta untuk transmisi manual dan Rp285,3 juta untuk transmisi otomatis.

Selaras dengan ini, Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, Donny Saputra, menegaskan bahwa mobil ini menargetkan keluarga Indonesia sebagai konsumen.

"Target konsumennya adalah keluarga Indonesia yang membutuhkan mobilitas berupa SUV dengan perpaduan efisiensi, ketangguhan, serta value for money. Selama ini XL7 telah diterima secara positif di berbagai wilayah di Indonesia dan kami akan mempertahankan segmentasi tersebut,” kata Donny di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Adapun efisiensi bahan bakar menjadi salah satu pertimbangan utama masyarakat saat memilih kendaraan baru. Karena itu, kehadiran mobil-mobil yang mampu menekan konsumsi BBM tanpa mengorbankan performa menjadi daya tarik tersendiri di GIIAS 2026. Salah satu model yang banyak menarik perhatian adalah Suzuki XL7.

Suzuki XL7 hadir sebagai SUV berkapasitas tujuh penumpang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas harian hingga perjalanan jarak jauh. Desainnya yang tangguh dipadukan dengan kabin lega membuat model ini tetap menjadi salah satu pilihan bagi keluarga yang menginginkan kendaraan multifungsi.

Dari sisi efisiensi, Suzuki XL7 mengandalkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada varian hybrid. Teknologi ini mengombinasikan mesin bensin dengan Integrated Starter Generator (ISG) serta baterai lithium-ion untuk membantu kerja mesin pada kondisi tertentu.

Misalnya seperti saat akselerasi maupun ketika fitur Auto Start-Stop aktif. Sistem tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar sekaligus membantu menekan emisi gas buang.