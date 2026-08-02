Chery J6T CSH, SUV Hybrid Range Extender Rakitan Lokal Siap Meluncur Akhir Tahun 2026

Chery J6T Chery Super Hybrid (CSH) belum dipasarkan meski telah menjalani debut publik di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (Dony/JawPos.com)
JawaPos.com – Chery Group Indonesia memastikan Chery J6T Chery Super Hybrid (CSH) belum dipasarkan meski telah menjalani debut publik di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Saat ini, perusahaan masih membuka tahap pre-booking sambil mempersiapkan produksi lokal sebelum peluncuran resmi beserta pengumuman harga yang dijadwalkan pada kuartal IV 2026.
Kepastian tersebut disampaikan President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, yang menyebut J6T CSH akan mulai dipasarkan antara Oktober hingga Desember 2026.
"Mobil ini akan kami jual pada kuartal IV. Saat ini kami sedang mempersiapkan proses perakitan lokal," ujar Zeng Shuo di ICE BSD City, Tangerang.
Menurut dia, Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang akan memasarkan J6T CSH setelah lebih dulu diperkenalkan di Thailand.
Zeng menjelaskan, J6T CSH merupakan model terbesar dalam keluarga J6. Selain memiliki dimensi lebih bongsor, SUV ini juga mengusung sistem penggerak yang berbeda dibandingkan model J6 lainnya.
"Ini merupakan model terbesar di lini J6 dan menggunakan powertrain yang berbeda. Harga resminya akan kami umumkan saat peluncuran pada kuartal IV," katanya.
Ia juga menegaskan peluncuran resmi akan menjadi awal distribusi sekaligus dimulainya produksi lokal J6T CSH di Indonesia.
"Kami akan melakukan peluncuran resmi pada kuartal IV, kemudian mulai memasok kendaraan ke konsumen dan memproduksinya secara lokal," tambahnya.
Berbeda dengan Chery J6 maupun J6T yang sepenuhnya menggunakan sistem battery electric vehicle (BEV), J6T CSH hadir dengan teknologi range extended electric vehicle (REEV). Sistem ini tetap menggerakkan roda menggunakan motor listrik, sementara mesin bensin berfungsi sebagai pembangkit listrik untuk mengisi daya baterai sehingga jarak tempuh menjadi lebih panjang.
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