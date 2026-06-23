Pesta Sepak Bola 2026 Dorong Kebutuhan Mobilitas, Kendaraan Nyaman dan Efisien Kian Dilirik

JawaPos.com - Euforia pesta sepak bola 2026 mulai terasa di berbagai belahan dunia. Antusiasme penggemar tidak hanya tertuju pada pertandingan di lapangan, tetapi juga berbagai aktivitas yang menyertainya, mulai dari nonton bareng (nobar), perjalanan bersama teman, hingga momen berkumpul bersama keluarga untuk menyaksikan laga tim favorit. Di tengah meningkatnya aktivitas tersebut, mobilitas menjadi bagian penting yang turut mendukung pengalaman selama turnamen berlangsung.

Bagi banyak orang, perjalanan menuju lokasi nobar atau sekadar berkumpul bersama komunitas menjadi bagian dari keseruan yang tidak kalah menarik dibanding pertandingan itu sendiri.

Fenomena ini turut memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan yang mampu mendukung gaya hidup modern.

Selain nyaman digunakan untuk aktivitas harian, kendaraan juga diharapkan memiliki kabin yang lapang, efisiensi energi yang baik, serta teknologi yang memudahkan perjalanan, baik di dalam kota maupun saat bepergian jarak jauh.

Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja, mengatakan bahwa tren mobilitas saat ini menunjukkan perubahan perilaku konsumen yang tidak lagi hanya melihat kendaraan sebagai alat transportasi.

"Konsumen kini mencari kendaraan yang dapat mendukung berbagai aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan selama perjalanan. Mobilitas telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern," ujarnya, Selasa (23/6).

Seiring berkembangnya teknologi otomotif, kendaraan berbasis elektrifikasi mulai menjadi salah satu pilihan yang banyak dipertimbangkan.

Selain menawarkan efisiensi energi, teknologi hybrid maupun kendaraan listrik juga dinilai mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan senyap.

Salah satu teknologi yang mulai banyak diminati adalah Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Sistem ini menggabungkan motor listrik dan mesin bensin sehingga dapat digunakan secara fleksibel untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh.