Strategi Dongkrak Penjualan Jetour Awali Kuartal II 2026 dengan Pameran SUV di Jakarta

X70 plus dan T2 produk SUV dari Jetour. (Dony/Jawapos.com)
JawaPos.com - PT Jetour Sales Indonesia memulai kuartal II 2026 menjalankan strategi untuk mendongkrak penjualan dengan menggelar rangkaian mall exhibition di sejumlah kota di Indonesia. Pameran perdana dibuka di Main Atrium East Mall, Grand Indonesia, Jakarta, pada 7–12 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pabrikan Tiongkok tersebut memperluas akses konsumen terhadap lini SUV yang dipasarkan di Indonesia. Setelah Jakarta, pameran serupa dijadwalkan berlanjut ke Pontianak, Bandung, dan Medan.
Strategi ini memberi kesempatan konsumen melihat langsung produk-produk SUV yang ditawarkan, sekaligus mengenal lebih dekat karakter kendaraan yang ditujukan untuk kebutuhan mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.
Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, mengatakan kebutuhan konsumen saat ini tidak lagi hanya soal kendaraan untuk penggunaan sehari-hari, tetapi juga kenyamanan dan keamanan dalam satu paket.
Tiga SUV Ditampilkan
Dalam pameran ini, Jetour membawa tiga model SUV yang sudah hadir di Indonesia, yaitu Jetour T2, Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus.
Jetour T2 menjadi salah satu sorotan utama karena dirancang untuk penggunaan di berbagai kondisi jalan, termasuk kebutuhan perjalanan luar kota dan light off-road.
SUV ini dibekali sejumlah fitur keselamatan dan visibilitas, seperti 540° Surround Vision, ADAS Level 2, dan Wading Radar yang mampu mendeteksi kedalaman air.
Dari sisi kenyamanan, kabinnya juga dirancang cukup lengkap dengan layar sentuh besar, panoramic sunroof, AC dual-zone, hingga kursi elektrik.
Sedangkan Jetour Dashing hadir dengan desain yang lebih modern dan ditujukan untuk konsumen dengan gaya hidup urban. Model ini menyasar pengguna yang mencari SUV dengan tampilan futuristis untuk kebutuhan harian.
Semenatar Jetour X70 Plus diposisikan sebagai SUV keluarga dengan kabin lebih lapang dan desain yang lebih premium. Model ini ditujukan untuk kebutuhan perjalanan bersama keluarga dengan fokus pada kenyamanan.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven