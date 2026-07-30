GIIAS 2026 Jadi Panggung Debut Mercedes-AMG GT 63 Pro dan GLC 200 4Matic di Indonesia

JawaPos.com - Mercedes-Benz Indonesia memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan dua model baru, yakni The all-new Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ dan The new GLC 200 4Matic.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari perayaan 140 tahun perjalanan inovasi Mercedes-Benz di industri otomotif.

Peringatan tersebut juga menjadi momentum bagi Mercedes-Benz untuk menampilkan jejak sejarah pengembangan teknologinya. Di GIIAS 2026, perusahaan bekerja sama dengan Museum Nasional Indonesia dengan menghadirkan replika Benz Patent-Motorwagen, kendaraan yang dikenal sebagai mobil pertama di dunia.

Selain itu, Mercedes-Benz turut menampilkan kisah kehadirannya di Indonesia yang diawali oleh Benz Victoria Phaeton, salah satu mobil pertama yang masuk ke Tanah Air.

CEO Mercedes-Benz Indonesia Donald Rachmat mengatakan perjalanan perusahaan selama lebih dari satu abad menjadi dasar dalam mengembangkan kendaraan yang menggabungkan teknologi, performa, dan kemewahan.

"Melalui The all-new Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ dan The new GLC 200 4Matic, kami menghadirkan dua interpretasi berbeda dari DNA Mercedes-Benz yang sama, yaitu engineering excellence, inovasi, dan kemewahan yang telah menjadi ciri khas kami selama lebih dari satu abad," ujar Donald Rachmat, CEO Mercedes-Benz Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Salah satu model yang diperkenalkan adalah The all-new Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+, yang menjadi varian performa tertinggi dalam keluarga AMG GT. Mobil sport ini dikembangkan untuk penggunaan di jalan raya maupun lintasan balap dengan sejumlah peningkatan pada sektor mesin, aerodinamika, sistem pendingin, dan karakter pengendalian.

Model tersebut mengusung mesin AMG 4.0-liter V8 biturbo yang menghasilkan tenaga 612 hp dan torsi 850 Nm. Tenaga disalurkan melalui transmisi AMG Speedshift MCT 9G serta sistem penggerak AMG Performance 4Matic+, yang memungkinkan akselerasi dari 0 hingga 200 km/jam dalam 10,9 detik dengan kecepatan maksimum mencapai 317 km/jam.