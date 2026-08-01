Rahasia Menekan Biaya Kepemilikan Mobil, Ternyata Bukan Sekadar Irit BBM

JawaPos.com - JawaPos.com – Harga beli mobil sering menjadi pertimbangan utama saat seseorang memilih kendaraan. Namun, dalam jangka panjang, biaya kepemilikan (total cost of ownership/TCO) justru dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti biaya perawatan berkala, harga suku cadang, konsumsi pelumas, hingga kemudahan memperoleh layanan purnajual.

Karena itu, konsumen kini tidak hanya membandingkan spesifikasi maupun fitur kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama masa penggunaan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi biaya kepemilikan adalah penggunaan suku cadang asli. Komponen yang sesuai spesifikasi pabrikan umumnya dirancang agar bekerja optimal dengan kendaraan sehingga dapat membantu menjaga performa sekaligus mengurangi potensi kerusakan pada komponen lain.

Asst. to Aftersales Department Head of Spareparts PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Christiana Yuwantie, mengatakan perawatan berkala menggunakan suku cadang asli merupakan bagian penting untuk menjaga kondisi kendaraan tetap optimal.

"Merawat kendaraan secara berkala menggunakan suku cadang asli merupakan investasi untuk menjaga performa, keamanan, sekaligus umur pakai kendaraan. Melalui GIIAS 2026 kami ingin memberikan kesempatan kepada pelanggan memperoleh produk resmi Suzuki dengan penawaran yang lebih menguntungkan," ujarnya.

Selain kualitas komponen, biaya perawatan juga dapat dipengaruhi oleh adanya program purnajual yang ditawarkan produsen. Selama GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, misalnya, Suzuki menghadirkan sejumlah promo untuk pembelian Suzuki Genuine Parts (SGP), Suzuki Genuine Accessories (SGA), pelumas Ecstar, hingga merchandise resmi.

Dalam program tersebut tersedia potongan harga hingga 25 persen untuk berbagai Suzuki Genuine Parts, kecuali busi dan oil filter. Sementara itu, merchandise resmi Suzuki memperoleh diskon 15 persen.

Pelanggan yang melakukan pembelian Suzuki Genuine Parts, Suzuki Genuine Accessories, maupun pelumas Ecstar dengan nilai transaksi minimal Rp500.000 juga berhak memperoleh voucher belanja senilai Rp25.000 yang diberikan secara kelipatan sesuai nilai transaksi selama persediaan masih tersedia.

Di sisi lain, perkembangan layanan digital turut memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam melakukan perawatan. Melalui aplikasi MySuzuki dan situs resmi perusahaan, pelanggan dapat melakukan booking servis, memperoleh informasi jadwal perawatan berkala, mencari suku cadang asli, hingga mengetahui berbagai program yang sedang berlangsung.