Harga Tiket GIIAS 2026 Weekend Terbaru, Simak Cara Beli dan Daftar Mobil Baru yang Bisa Dicoba

JawaPos.com - GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 masih menjadi magnet bagi pecinta otomotif di Indonesia. Memasuki akhir pekan, ribuan pengunjung diperkirakan memadati ICE BSD City untuk melihat peluncuran mobil-mobil terbaru, menjajal kendaraan melalui area test drive, hingga berburu berbagai promo dari puluhan merek otomotif yang ikut berpartisipasi.

GIIAS 2026 menjadi salah satu agenda otomotif terbesar di Indonesia yang menghadirkan berbagai inovasi kendaraan terbaru dari beragam merek. Selain menjadi tempat peluncuran mobil baru, pameran ini juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk merasakan langsung pengalaman berkendara melalui fasilitas test drive yang tersedia.

Bagi masyarakat yang berencana datang pada Sabtu atau Minggu, panitia telah menetapkan tarif tiket berbeda untuk pembelian secara daring maupun langsung di lokasi.

Harga tiket GIIAS 2026 untuk akhir pekan dibanderol Rp100.000 jika dibeli secara online. Sementara itu, pengunjung yang membeli tiket langsung di area pameran atau on the spot dikenakan biaya Rp125.000.

Dengan satu tiket masuk, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas, mulai dari melihat deretan mobil terbaru, menyaksikan peluncuran produk, hingga mencoba sejumlah kendaraan melalui sesi test drive yang disediakan oleh masing-masing peserta pameran.

Puluhan Mobil Baru Meluncur di GIIAS 2026 Mengusung tema "Eye of the Future", GIIAS 2026 menampilkan beragam teknologi otomotif terkini, mulai dari mobil listrik (EV), kendaraan hybrid, sistem keselamatan canggih (ADAS), teknologi berkendara semi-otonom, hingga berbagai inovasi yang mendukung mobilitas masa depan.

Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, Anton Kumontoy, mengatakan GIIAS 2026 kembali menjadi panggung utama bagi peluncuran kendaraan baru di Indonesia.

"Tingginya partisipasi produsen otomotif membuat pengunjung dapat menyaksikan puluhan model baru, termasuk kendaraan berteknologi elektrifikasi yang menjadi tren industri saat ini," ujarnya.

Lebih dari 65 Merek Otomotif Berpartisipasi Tidak hanya diikuti oleh produsen mobil penumpang, GIIAS 2026 juga menghadirkan lebih dari 65 merek dari berbagai sektor otomotif.