Kupas Tuntas Desain Eksterior dan Interior Mitsubishi New Xforce HEV, SUV Hybrid yang Mengutamakan Gaya dan Kenyamanan

Mitsubishi New Xforce HEV resmi diperkenalkan dengan desain atraktif dan teknologi hybrid yang mengutamakan kenyamanan berkendara. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Persaingan SUV hybrid di Indonesia kini tidak hanya ditentukan oleh efisiensi bahan bakar atau teknologi elektrifikasi. Desain eksterior yang atraktif dan interior yang nyaman juga menjadi faktor penting bagi konsumen sebelum memutuskan membeli kendaraan.
Hal tersebut menjadi perhatian Mitsubishi Motors saat menghadirkan Mitsubishi New Xforce HEV. SUV kompak ini mengombinasikan bahasa desain modern dengan kabin yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang, baik saat digunakan di dalam kota maupun perjalanan jarak jauh.
Tampilan Depan Mengusung Filosofi Dynamic Shield
Bagian depan Mitsubishi New Xforce HEV masih mempertahankan identitas desain Dynamic Shield, bahasa desain khas Mitsubishi Motors yang telah diterapkan pada berbagai model global.
Konsep ini menggabungkan tampilan kokoh dengan fungsi perlindungan. Garis-garis tegas pada bumper dipadukan dengan grille berukuran besar sehingga menghadirkan kesan SUV yang tangguh sekaligus modern.
Lampu utama menggunakan teknologi Full LED dengan desain T-Shape yang menjadi identitas terbaru Mitsubishi Motors. Selain memberikan pencahayaan lebih optimal pada malam hari, bentuk lampu tersebut membuat wajah Mitsubishi New Xforce HEV terlihat lebih futuristis.
Di bagian bawah bumper terdapat desain skid plate yang memberikan nuansa kendaraan petualang tanpa menghilangkan karakter urban SUV.
Profil Samping Terlihat Sporty dan Proporsional
Jika dilihat dari samping, proporsi bodi Mitsubishi New Xforce HEV terlihat seimbang. Garis karakter membentang dari lampu depan hingga lampu belakang sehingga menciptakan kesan dinamis meski mobil sedang berhenti.
Wheel arch berukuran besar dipadukan dengan cladding hitam pada bagian bawah bodi memberikan perlindungan tambahan sekaligus mempertegas karakter SUV.
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