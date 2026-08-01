Mitsubishi New Xforce HEV, SUV Hybrid yang Menjawab Gaya Hidup Modern dengan Efisiensi Bahan Bakar Tinggi

JawaPos.com - Kebutuhan konsumen terhadap kendaraan terus berkembang. Selain desain dan performa, efisiensi bahan bakar, teknologi, kenyamanan, serta biaya operasional kini menjadi pertimbangan utama saat memilih mobil.

Efisiensi Tanpa Mengubah Kebiasaan Berkendara Menjawab kebutuhan tersebut, Mitsubishi New Xforce HEV hadir sebagai SUV hybrid yang menggabungkan teknologi elektrifikasi dengan karakter SUV khas Mitsubishi Motors. Berbeda dengan mobil listrik murni, Mitsubishi New Xforce HEV tidak memerlukan pengisian daya eksternal karena sistem hybrid bekerja otomatis mengombinasikan mesin bensin dan motor listrik untuk menghasilkan konsumsi bahan bakar yang efisien.

Teknologi Hybrid yang Bekerja Otomatis Mitsubishi New Xforce HEV mengusung teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) generasi kedua dengan filosofi "Electric Drive, Beyond Hybrid Confidence." Teknologi ini tidak hanya dirancang untuk menghemat bahan bakar, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih halus, responsif, dan senyap.

SUV hybrid ini mengandalkan mesin 1.6L DOHC MIVEC yang dipadukan dengan motor listrik bertenaga 116 PS dengan torsi 255 Nm, sementara mesin bensinnya menghasilkan 107 PS dan torsi 134 Nm.

Saat kecepatan rendah atau menghadapi kemacetan, motor listrik menjadi penggerak utama sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien. Ketika membutuhkan tenaga tambahan, seperti saat menyalip atau menanjak, mesin bensin dan motor listrik bekerja bersamaan untuk menghasilkan performa optimal.

Seluruh proses berlangsung otomatis. Sistem akan menganalisis kecepatan kendaraan, kondisi jalan, beban, hingga kapasitas baterai untuk menentukan sumber tenaga yang paling efisien.

Desain kabin Mitsubishi New XForce dengan balutan bahan dan atmosfir premium dengan ada sunroof. (Dony/JawaPos.com)

Long EV Drive, Kabin Lebih Senyap Salah satu keunggulan Mitsubishi New Xforce HEV adalah fitur Long EV Drive, yang memungkinkan motor listrik bekerja lebih lama pada kondisi tertentu. Hasilnya, kabin terasa lebih senyap, getaran mesin berkurang, dan akselerasi menjadi lebih halus. Karakter ini memberikan kenyamanan lebih saat berkendara di tengah lalu lintas perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

Selain itu, sistem regenerative braking mengubah energi pengereman menjadi listrik untuk mengisi baterai, sehingga pengemudi tidak perlu melakukan pengisian daya menggunakan charger eksternal.

Efisiensi Nyata untuk Perjalanan Jauh Efisiensi menjadi salah satu nilai jual utama Mitsubishi New Xforce HEV. Dengan tangki bahan bakar berkapasitas 42 liter, SUV hybrid ini memiliki potensi menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer dalam sekali pengisian penuh, tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara.