Mitsubishi New Xforce HEV, SUV Hybrid yang Menjawab Gaya Hidup Modern dengan Efisiensi Bahan Bakar Tinggi

Mitsubishi New XForce HEV sebuah SUV hybrid yang menggabungkan teknologi elektrifikasi dan desian saat ini. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Kebutuhan konsumen terhadap kendaraan terus berkembang. Selain desain dan performa, efisiensi bahan bakar, teknologi, kenyamanan, serta biaya operasional kini menjadi pertimbangan utama saat memilih mobil.
Menjawab kebutuhan tersebut, Mitsubishi New Xforce HEV hadir sebagai SUV hybrid yang menggabungkan teknologi elektrifikasi dengan karakter SUV khas Mitsubishi Motors. Berbeda dengan mobil listrik murni, Mitsubishi New Xforce HEV tidak memerlukan pengisian daya eksternal karena sistem hybrid bekerja otomatis mengombinasikan mesin bensin dan motor listrik untuk menghasilkan konsumsi bahan bakar yang efisien.
Mitsubishi New Xforce HEV mengusung teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) generasi kedua dengan filosofi "Electric Drive, Beyond Hybrid Confidence." Teknologi ini tidak hanya dirancang untuk menghemat bahan bakar, tetapi juga menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih halus, responsif, dan senyap.
SUV hybrid ini mengandalkan mesin 1.6L DOHC MIVEC yang dipadukan dengan motor listrik bertenaga 116 PS dengan torsi 255 Nm, sementara mesin bensinnya menghasilkan 107 PS dan torsi 134 Nm.
Saat kecepatan rendah atau menghadapi kemacetan, motor listrik menjadi penggerak utama sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien. Ketika membutuhkan tenaga tambahan, seperti saat menyalip atau menanjak, mesin bensin dan motor listrik bekerja bersamaan untuk menghasilkan performa optimal.
Seluruh proses berlangsung otomatis. Sistem akan menganalisis kecepatan kendaraan, kondisi jalan, beban, hingga kapasitas baterai untuk menentukan sumber tenaga yang paling efisien.
Salah satu keunggulan Mitsubishi New Xforce HEV adalah fitur Long EV Drive, yang memungkinkan motor listrik bekerja lebih lama pada kondisi tertentu. Hasilnya, kabin terasa lebih senyap, getaran mesin berkurang, dan akselerasi menjadi lebih halus. Karakter ini memberikan kenyamanan lebih saat berkendara di tengah lalu lintas perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.
Selain itu, sistem regenerative braking mengubah energi pengereman menjadi listrik untuk mengisi baterai, sehingga pengemudi tidak perlu melakukan pengisian daya menggunakan charger eksternal.
Efisiensi menjadi salah satu nilai jual utama Mitsubishi New Xforce HEV. Dengan tangki bahan bakar berkapasitas 42 liter, SUV hybrid ini memiliki potensi menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer dalam sekali pengisian penuh, tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara.
Kemampuan tersebut juga dibuktikan melalui Single Tank Challenge, saat Mitsubishi New Xforce HEV digunakan menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bali hanya dengan satu kali pengisian bahan bakar.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet