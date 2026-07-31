Mitsubishi New Xforce HEV Tembus 1.172 Km Sekali Isi Bensin, Ini Rahasia Teknologi Hybridnya

Mitsubishi New Xforce HEV mengusung teknologi hybrid terbaru yang mengutamakan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara. (Istimewa)
JawaPos.com - Kehadiran Mitsubishi New Xforce HEV di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menandai babak baru Mitsubishi Motors di pasar elektrifikasi Indonesia.
Tidak hanya menjadi model hybrid pertama yang dipasarkan sekaligus diproduksi secara lokal, SUV kompak ini juga menarik perhatian berkat klaim efisiensi bahan bakarnya yang telah dibuktikan melalui Single Tank Challenge.
Dalam pengujian yang dilakukan oleh Rifat Sungkar, Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia sekaligus pereli nasional, Mitsubishi New Xforce HEV mampu menempuh jarak hingga sekitar 1.172 kilometer hanya dengan satu tangki bahan bakar, dimulai dari Jakarta menuju Bali. Hasil tersebut menunjukkan potensi efisiensi sistem hybrid Mitsubishi Motors dalam penggunaan di jalan raya maupun lalu lintas perkotaan.
Salah satu alasan mengapa Mitsubishi New Xforce HEV mampu mencatatkan jarak tempuh yang jauh adalah penggunaan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) generasi terbaru dari Mitsubishi Motors.
Berbeda dengan kendaraan bermesin konvensional, sistem ini menggabungkan mesin bensin 1.6 liter Atkinson Cycle dengan motor listrik. Kombinasi keduanya menghasilkan akselerasi yang responsif sekaligus menjaga konsumsi bahan bakar tetap efisien.
Pada kondisi tertentu, kendaraan bahkan dapat bergerak menggunakan tenaga motor listrik sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat, terutama ketika menghadapi kemacetan atau melaju pada kecepatan rendah.
Teknologi hybrid yang digunakan Mitsubishi Motors bekerja secara otomatis tanpa memerlukan pengaturan khusus dari pengemudi.
1. EV Drive Mode
Saat baterai memiliki daya yang cukup dan mobil melaju pada kecepatan rendah, roda digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik.
Mode ini membuat kendaraan melaju dengan lebih senyap tanpa mengonsumsi bahan bakar. Kondisi tersebut biasanya terjadi ketika kendaraan mulai berjalan dari posisi diam atau saat menghadapi kemacetan.
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