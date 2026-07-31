Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.28 WIB

Chery Q Resmi Dijual di GIIAS 2026, Harga mulai Rp 239,9 Juta dan Sudah Dipesan Lebih dari 6.000 Unit

Chery Q resmi dipasarkan di GIIAS 2026 dengan harga mulai Rp239,9 juta. Mobil listrik kompak ini telah mengantongi lebih dari 6.000 spk. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)      

JawaPos.com - Beragam pilihan mobil listrik dengan harga yang semakin kompetitif membuat persaingan di segmen kendaraan ramah lingkungan tersebut kian menarik.

Kondisi tersebut kembali terlihat di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, ketika Chery Q hadir sebagai pendatang baru di kelas mobil listrik berdimensi kompak dengan banderol mulai Rp 239,9 juta.

Chery Q sendiri hadir dalam dua varian. Tipe Pure dipasarkan dengan harga Rp 239,9 juta, sedangkan varian Rizz dibanderol Rp 259,9 juta selama periode promosi.

Harga tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 25 Juli 2026, namun kini diperpanjang hingga penutupan GIIAS.

"Harga spesial ini berlaku sampai 9 Agustus selama GIIAS 2026 berlangsung. Konsumen di seluruh Indonesia juga bisa mendapatkannya melalui pemesanan online," kata Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania saat peluncuran Chery Q pada ajang GIIAS 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (31/7). "Setelah 9 Agustus, harga akan kembali normal dengan kenaikan masing-masing Rp 10 juta," imbuhnya.

Budi mengatakan konsumen yang telah menyelesaikan pemesanan sebelum batas akhir promo tetap berhak memperoleh harga spesial meski proses pengiriman dilakukan beberapa bulan kemudian.

Respons pasar terhadap Chery Q pun melampaui ekspektasi. "Jumlah pemesanan sejak pre-booking dibuka sudah menembus lebih dari 6.000 unit," ucapnya.

Tingginya minat tersebut membuat Chery menyiapkan kapasitas produksi agar distribusi kendaraan dapat berjalan sesuai jadwal. Pengiriman unit kepada konsumen akan dimulai secara bertahap mulai Agustus 2026 dengan mengacu pada urutan pemesanan yang masuk ke sistem.

Pemesanan Chery Q dilakukan melalui platform resmi Chery dengan booking fee Rp 5 juta. Seluruh proses pembelian dapat dipantau secara digital, mulai dari konfirmasi pesanan, kendaraan tiba di dealer, proses persiapan, hingga pengiriman ke tangan konsumen.

Bagi konsumen yang melakukan pemesanan selama GIIAS 2026, Budi memperkirakan unit baru akan diterima pada Oktober hingga November 2026 setelah pengiriman gelombang pertama rampung.

"Kami prioritaskan penyelesaian pengiriman first batch terlebih dahulu. Setelah itu baru pesanan yang masuk selama GIIAS akan dikirim, kemungkinan sekitar Oktober hingga November," urainya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Mitsubishi New Xforce HEV Tembus 1.172 Km Sekali Isi Bensin, Ini Rahasia Teknologi Hybridnya - Image
Otomotif

Mitsubishi New Xforce HEV Tembus 1.172 Km Sekali Isi Bensin, Ini Rahasia Teknologi Hybridnya

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.31 WIB

Mobil Listrik Mungil Ini Tampil Beda di GIIAS 2026, Usung Tema Disney Pixar Toy Story 5 - Image
Otomotif

Mobil Listrik Mungil Ini Tampil Beda di GIIAS 2026, Usung Tema Disney Pixar Toy Story 5

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.56 WIB

Trade-in Mobil Bekas di GIIAS 2026 Makin Mudah, Tren Tukar Tambah Terus Meningkat - Image
Otomotif

Trade-in Mobil Bekas di GIIAS 2026 Makin Mudah, Tren Tukar Tambah Terus Meningkat

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

4

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

5

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

6

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

7

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore