Chery Q Resmi Dijual di GIIAS 2026, Harga mulai Rp 239,9 Juta dan Sudah Dipesan Lebih dari 6.000 Unit

Chery Q resmi dipasarkan di GIIAS 2026 dengan harga mulai Rp239,9 juta. Mobil listrik kompak ini telah mengantongi lebih dari 6.000 spk. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com) JawaPos.com - Beragam pilihan mobil listrik dengan harga yang semakin kompetitif membuat persaingan di segmen kendaraan ramah lingkungan tersebut kian menarik. Kondisi tersebut kembali terlihat di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, ketika Chery Q hadir sebagai pendatang baru di kelas mobil listrik berdimensi kompak dengan banderol mulai Rp 239,9 juta.

Chery Q sendiri hadir dalam dua varian. Tipe Pure dipasarkan dengan harga Rp 239,9 juta, sedangkan varian Rizz dibanderol Rp 259,9 juta selama periode promosi.

Harga tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 25 Juli 2026, namun kini diperpanjang hingga penutupan GIIAS.

"Harga spesial ini berlaku sampai 9 Agustus selama GIIAS 2026 berlangsung. Konsumen di seluruh Indonesia juga bisa mendapatkannya melalui pemesanan online," kata Vice Country Director Chery Business Unit Budi Darmawan Jantania saat peluncuran Chery Q pada ajang GIIAS 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (31/7). "Setelah 9 Agustus, harga akan kembali normal dengan kenaikan masing-masing Rp 10 juta," imbuhnya.

Budi mengatakan konsumen yang telah menyelesaikan pemesanan sebelum batas akhir promo tetap berhak memperoleh harga spesial meski proses pengiriman dilakukan beberapa bulan kemudian.

Respons pasar terhadap Chery Q pun melampaui ekspektasi. "Jumlah pemesanan sejak pre-booking dibuka sudah menembus lebih dari 6.000 unit," ucapnya.

Tingginya minat tersebut membuat Chery menyiapkan kapasitas produksi agar distribusi kendaraan dapat berjalan sesuai jadwal. Pengiriman unit kepada konsumen akan dimulai secara bertahap mulai Agustus 2026 dengan mengacu pada urutan pemesanan yang masuk ke sistem.

Pemesanan Chery Q dilakukan melalui platform resmi Chery dengan booking fee Rp 5 juta. Seluruh proses pembelian dapat dipantau secara digital, mulai dari konfirmasi pesanan, kendaraan tiba di dealer, proses persiapan, hingga pengiriman ke tangan konsumen.

Bagi konsumen yang melakukan pemesanan selama GIIAS 2026, Budi memperkirakan unit baru akan diterima pada Oktober hingga November 2026 setelah pengiriman gelombang pertama rampung.