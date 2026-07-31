Mobil Listrik Mungil Ini Tampil Beda di GIIAS 2026, Usung Tema Disney Pixar Toy Story 5

JawaPos.com - Pabrikan otomotif mulai menghadirkan pendekatan yang lebih kreatif untuk menarik perhatian konsumen di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Salah satunya dilakukan Wuling Motors dengan menghadirkan Aira ev edisi spesial bertema Disney Pixar Toy Story 5, yang mengusung tampilan baru melalui decal karakter ikonik dari film animasi tersebut.

Wuling Aira ev Hadir dengan Nuansa Toy Story 5 Setelah memperkenalkan Aira ev di GIIAS 2026, Wuling kembali menghadirkan pembaruan lewat kolaborasi bersama Disney Pixar Toy Story 5. Sentuhan visual baru ini diwujudkan melalui decal khusus yang dirancang untuk memberikan tampilan lebih ekspresif pada city car listrik tersebut.

Wuling menyediakan 300 unit decal edisi terbatas yang diperuntukkan bagi varian Aira ev Long Range. Mobil ini dipasarkan dengan harga Rp175 juta (OTR Jakarta).

Tiga Karakter Ikonik Jadi Inspirasi Desain decal yang ditawarkan mengusung tiga karakter populer dari Toy Story, yaitu Woody, Buzz Lightyear, dan Jessie. Karakter Woody diaplikasikan pada Aira ev berwarna Starry Black dengan desain yang mengusung nuansa klasik.

Sementara Buzz Lightyear hadir pada pilihan warna Milk Tea, menampilkan desain yang lebih modern dengan inspirasi karakter penjelajah luar angkasa.

Adapun karakter Jessie dipadukan dengan warna Galaxy Blue, memberikan tampilan yang lebih ceria dan penuh warna untuk pengguna yang ingin tampil berbeda.

Aira ev edisi karakter tetap mempertahankan karakter sebagai mobil listrik perkotaan. (Dony/JawaPos.com)

City Car Listrik untuk Mobilitas Harian Selain menawarkan desain baru, Aira ev tetap mempertahankan karakter sebagai mobil listrik perkotaan. Dimensinya yang kompak membuat mobil ini mudah digunakan di jalanan padat, sementara fitur pengisian daya cepat dan ruang kabin yang praktis mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Wuling juga membekali Aira ev dengan berbagai fitur keselamatan yang menjadi salah satu nilai tambah di segmen kendaraan listrik perkotaan.

Selama penyelenggaraan GIIAS 2026, pembeli Aira ev dengan decal Disney Pixar Toy Story 5 juga berkesempatan memperoleh merchandise edisi khusus, seperti tumbler, foldable bag, gantungan kunci, sticker set, hingga action figure.