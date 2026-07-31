Tak Hanya Pamer Mobil, Honda Bawa Beragam Program Kepemilikan di GIIAS 2026

JawaPos.com - Honda kembali ambil bagian dalam GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026. Melalui tema "Drive Your Dream", pabrikan asal Jepang tersebut tidak hanya menampilkan jajaran produk terbaru, tetapi juga menghadirkan berbagai program pembelian serta layanan purna jual bagi pengunjung pameran.

Di booth Honda yang berada di Hall 5, pengunjung dapat melihat langsung lini kendaraan Honda, berkonsultasi dengan tenaga penjual, hingga mencoba sejumlah model melalui fasilitas test drive yang disediakan selama pameran berlangsung.

Hendra Kustiawan, Director Honda Jakarta Center, mengatakan kehadiran Honda di GIIAS 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat produk sekaligus memanfaatkan berbagai program pembiayaan yang disiapkan selama pameran.

"Melalui GIIAS 2026 kami menghadirkan berbagai program pembelian, mulai dari DP ringan, bunga spesial, tenor pembiayaan hingga tujuh tahun, hingga pilihan cicilan yang disesuaikan dengan berbagai model kendaraan Honda," ujarnya.

Kemudahan Kepemilikan Selama GIIAS 2026

Selama pameran berlangsung, Honda menawarkan sejumlah program pembiayaan yang dapat dipilih konsumen, antara lain uang muka (DP) ringan, bunga mulai 0 persen, serta tenor kredit hingga tujuh tahun melalui perusahaan pembiayaan rekanan.

Tersedia pula simulasi cicilan untuk beberapa model, seperti Honda Brio mulai Rp1 jutaan per bulan, WR-V mulai Rp2 jutaan, BR-V mulai Rp3 jutaan, HR-V mulai Rp4 jutaan, hingga STEP WGN mulai Rp5 jutaan per bulan, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain skema pembiayaan, Honda juga menghadirkan beberapa program tambahan, seperti Gasoline Money hingga Rp3 juta, voucher layanan purna jual senilai Rp1,5 juta, program Buy Back Guarantee, serta program trade-in dengan tambahan cashback bagi konsumen yang menukarkan kendaraan lamanya dengan mobil Honda baru.

Fokus pada Layanan Purna Jual