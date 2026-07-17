Suzuki XL7 Terbaru Hadir dengan Fitur Lebih Lengkap, Tetap Pertahankan Efisiensi Bahan Bakar



JawaPos.com - Meningkatnya kebutuhan kendaraan keluarga mendorong produsen otomotif terus menghadirkan penyegaran produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Selain kenyamanan, efisiensi dan kelengkapan teknologi kini menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan membeli mobil tujuh penumpang.

"Kami menghadirkan penyegaran yang membuat XL7 semakin nyaman dan praktis digunakan setiap hari," ujar perwakilan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dalam sesi pratinjau di Studio Sepat72, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada model terbaru ini, Suzuki tetap mempertahankan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) pada varian Beta Hybrid dan Alpha Hybrid. Sistem mild hybrid tersebut masih dipadukan dengan Auto Stop-Start System untuk membantu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar saat berkendara.

Peningkatan terbesar hadir pada sektor fitur. Seluruh varian kini dibekali head unit layar sentuh berukuran 9 inci, lebih besar dibanding model sebelumnya yang masih menggunakan layar 8 inci.

Suzuki XL7 New Beta Hybrid.

Perangkat multimedia tersebut sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto secara nirkabel sehingga pengguna dapat mengakses navigasi, musik hingga komunikasi tanpa perlu menghubungkan kabel.

Suzuki juga menambahkan Tire Pressure Monitoring System (TPMS) yang memungkinkan pengemudi memantau tekanan angin ban secara real time. Kehadiran fitur tersebut membantu menjaga keselamatan sekaligus efisiensi selama perjalanan.

Khusus varian Alpha Hybrid, kelengkapan fitur semakin bertambah dengan hadirnya kamera 360 derajat untuk memudahkan manuver di area sempit serta dashcam bawaan yang terintegrasi guna merekam perjalanan kendaraan.

Kenyamanan berkendara juga tetap menjadi perhatian.