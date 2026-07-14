Suzuki Fronx Cetak Penjualan 14 Ribu Unit dalam Setahun, Jadi Pemimpin Segmen

JawaPos.com - Setahun setelah meluncur di Indonesia pada 28 Mei 2025, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatat kinerja positif Suzuki Fronx. Sepanjang tahun pertamanya, model SUV kompak tersebut mencatatkan capaian dari sisi penjualan domestik, ekspor, hingga penghargaan yang diraih.

Suzuki Fronx berhasil membukukan penjualan ritel lebih dari 14.000 unit sepanjang Juni 2025 hingga Mei 2026. Pencapaian tersebut turut mengantarkan model ini menjadi pemimpin pangsa pasar di segmen SUV kompak dua baris.

Berdasarkan komposisi penjualan, varian SGX menjadi pilihan utama konsumen dengan kontribusi sebesar 52 persen. Sementara itu, varian GX menyumbang 27 persen dan varian GL sebesar 21 persen.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa 79 persen pembeli memilih varian yang telah dibekali teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Kehadiran Fronx sekaligus menambah jajaran kendaraan Suzuki berteknologi SHVS di Indonesia menjadi empat model.

"Berkat kepercayaan pelanggan, Suzuki Fronx diserap dengan baik hingga sanggup mendominasi pangsa pasar sebesar 35 persen pada segmen SUV 2 row compact hanya dalam satu tahun pertama," ujar Donny Saputra, Deputy 4W Sales & Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dalam keterangannya, Senin (13/7).

Selain mencatatkan penjualan di dalam negeri, Suzuki Fronx juga berkontribusi terhadap aktivitas manufaktur otomotif nasional. Model ini diproduksi di fasilitas Suzuki yang berlokasi di Cikarang, sehingga turut mendukung investasi, penggunaan komponen lokal, serta penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Kontribusi Fronx juga terlihat dari kinerja ekspor Suzuki Indonesia. Dalam periode Juni 2025 hingga Mei 2026, ekspor dalam bentuk Completely Built Up (CBU) telah melampaui 6.000 unit yang dikirim ke enam negara tujuan. Di sisi lain, ekspor Completely Knocked Down (CKD) juga telah menembus lebih dari 4.000 unit untuk memenuhi permintaan pasar internasional.