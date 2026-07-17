Suzuki XL7 Tampil Lebih Segar, Gril Baru hingga Sentuhan Kabin Premium Jadi Sorotan

JawaPos.com - Persaingan di segmen low sport utility vehicle (LSUV) terus berkembang. Karena itu, penyegaran desain menjadi salah satu strategi untuk menjaga daya tarik kendaraan keluarga di tengah banyaknya pilihan yang tersedia.

"Penyegaran kali ini menghadirkan tampilan yang lebih modern dengan karakter SUV yang tetap kuat," kata perwakilan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) saat sesi pratinjau di Studio Sepat72, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan unit presentasi yang ditampilkan Suzuki, perubahan paling mencolok berada pada bagian depan. Varian Zeta dan Beta Hybrid kini menggunakan gril depan baru, bumper depan dengan desain baru, serta lampu utama LED yang diberi aksen krom.

Sementara itu, varian Alpha Hybrid memperoleh identitas berbeda melalui gril hitam (black accent), garnish bumper depan berwarna gunmetal, serta lampu utama LED dengan sentuhan hitam yang membuat tampilannya lebih sporty.

Penyegaran berlanjut di sisi samping melalui penggunaan velg alloy 16 inci dengan desain baru. Varian Zeta dan Beta Hybrid menggunakan velg polished alloy, sedangkan Alpha Hybrid mengusung velg hitam yang memperkuat karakter dinamis.

Suzuki juga menambahkan roof rail dengan warna berbeda sesuai tipe, garnish pelindung pintu, serta garnish pintu belakang dan bumper belakang baru. Pada Alpha Hybrid, spoiler belakang dan garnish pintu belakang kini menggunakan warna hitam sehingga tampil lebih kontras.

Area depan turut mendapat desain rumah lampu kabut baru (New Bold LED Foglamp) yang membuat wajah kendaraan terlihat lebih modern.

Masuk ke kabin, nuansa premium diperkuat melalui panel dekoratif bermotif kayu gelap yang dipadukan trim hitam pada dasbor. Suzuki juga mengganti garnish di sekitar tuas transmisi dengan warna lebih cerah.