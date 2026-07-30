Booth Mitsubishi Motors Jadi Magnet di GIIAS 2026, Pengunjung Bisa Test Drive Mitsubishi New Xforce HEV

JawaPos.com - Bagi pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang ingin mengenal lebih dekat jajaran mobil Mitsubishi, booth PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) di Hall 10A ICE BSD City menjadi salah satu destinasi yang layak disambangi.

Tidak hanya menampilkan produk terbaru, pengunjung juga dapat merasakan langsung performa kendaraan melalui fasilitas test drive yang tersedia hingga 9 Agustus 2026.

Mengusung tema "Life's Adventure: Elevating Every Experience", Mitsubishi Motors menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif pada GIIAS 2026. Booth seluas Hall 10A tidak hanya menjadi tempat memamerkan kendaraan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mengenal teknologi, fitur, hingga merasakan langsung sensasi berkendara mobil Mitsubishi Motors

Salah satu daya tarik utama tahun ini adalah kehadiran Mitsubishi New Xforce HEV, model hybrid pertama Mitsubishi Motors yang dipasarkan secara resmi di Indonesia. SUV kompak tersebut tampil berdampingan dengan Mitsubishi New Xforce bermesin bensin (ICE), sehingga pengunjung dapat melihat langsung perbedaan kedua teknologi tersebut.

Selain Mitsubishi New Xforce, Mitsubishi Motors juga memamerkan model andalannya, seperti Mitsubishi Destinator, Xpander, Xpander Cross, dan Pajero Sport. Total terdapat 16 unit display yang dapat dieksplorasi pengunjung selama pameran berlangsung.

Kesempatan Test Drive Tak hanya melihat dari dekat, pengunjung juga dapat mencoba langsung sejumlah model Mitsubishi Motors melalui area test drive yang telah disediakan. MMKSI menyiapkan enam unit kendaraan untuk memberikan pengalaman berkendara secara langsung.

Melalui sesi test drive ini, calon konsumen dapat merasakan performa mesin, keny amanan kabin, karakter suspensi, hingga berbagai fitur yang menjadi keunggulan masing-masing model sebelum memutuskan untuk membeli.

Kehadiran Mitsubishi New Xforce HEV menjadi salah satu model yang paling banyak menarik perhatian karena merupakan mobil hybrid pertama Mitsubishi yang diproduksi secara lokal dan sekaligus menjadi basis produksi untuk pasar ASEAN.

Lebih dari Sekadar Pameran MMKSI ingin menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi pengunjung melalui berbagai aktivitas interaktif di booth. Pengunjung dapat memperoleh informasi produk, berkonsultasi dengan tenaga penjual, hingga mengenal lebih jauh teknologi yang diusung Mitsubishi Motors.