Tampil di GIIAS 2026, BAIC Ingin Perluas Jaringan Purnajual di Indonesia

BAIC T1 tampa dipajang di arena GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perusahaan otomotif BAIC ingin memperluas jaringan dealer untuk meningkatkan layanan penjualan dan purnajual mobilnya di Indonesia. BAIC sendiri total telah memiliki 16 dealer resmi guna mendukung penjualan mobilnya di wilayah Indonesia.

Mereka kini menargetkan bisa menghadirkan dealer di 12 lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hingga akhir tahun 2026.

"Memasuki tahun 2026, kami semakin menegaskan komitmen tersebut melalui strategi bisnis yang lebih agresif, mulai dari perluasan jaringan dealer, penguatan portofolio kendaraan hybrid, hingga memasuki era kendaraan listrik penuh dengan menghadirkan BAIC T1," kata Chief Operating Officer BAIC Indonesia Dhani Yahya.

PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) selaku agen pemegang merek BAIC di Indonesia telah meluncurkan mobil listrik berbasis baterai BAIC T1. Dhani mengatakan bahwa T1 merupakan model kendaraan listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) pertama BAIC yang dipasarkan di Indonesia.

Mobil listrik ​​​​​​​BAIC T1 dipasarkan dengan harga resmi Rp 393 juta dan harga khusus Rp 373 juta bagi 1.000 konsumen pertama. Kendaraan elektrik tersebut memiliki kabin lapang, dukungan teknologi konektivitas, dan fitur keselamatan modern.​​​​​​​