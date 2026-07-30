Leapmotor Resmi Masuk Indonesia, Stellantis Mulai Produksi Lokal di GIIAS 2026

Leapmotor B10 di GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Stellantis resmi menghadirkan merek kendaraan listrik Leapmotor di Indonesia melalui ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Dengan masuknya Leapmotor, portofolio merek Stellantis di Indonesia kini mencakup Citroen, Jeep, dan Leapmotor.
Peluncuran Leapmotor dilakukan bersama PT Indomobil National Distributor yang berada di bawah Indomobil Group. Kerja sama tersebut juga menjadi penanda dimulainya produksi lokal kendaraan Leapmotor di fasilitas PT National Assemblers.
Managing Director Stellantis ASEAN, Isaac Yeo, mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran penting dalam pengembangan bisnis Stellantis di kawasan Asia Tenggara.
"Indonesia merupakan salah satu pasar paling strategis bagi Stellantis di Asia Tenggara. Bersama PT Indomobil National Distributor, kami tidak hanya meluncurkan Leapmotor, tetapi juga memulai investasi jangka panjang melalui produksi lokal di Indonesia. Ini merupakan bukti komitmen kami untuk tumbuh bersama Indonesia. Leapmotor hadir bukan hanya untuk memasuki pasar, tetapi untuk menjadi bagian dari perjalanan transformasi mobilitas Indonesia dalam jangka panjang," ujar Isaac di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan, kehadiran Leapmotor melengkapi konsep Stellantis Brand House yang menggabungkan Citroën, Jeep, dan Leapmotor dalam satu jaringan ritel. Hingga akhir 2026, perusahaan menargetkan memiliki 52 outlet Brand House di berbagai wilayah Indonesia.
Stellantis juga menyatakan seluruh kendaraan Leapmotor yang dipasarkan di Indonesia akan dirakit secara lokal di fasilitas PT National Assemblers. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional, termasuk melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok industri otomotif.
Sementara itu, CEO Leapmotor International, Tianshu Xin, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar yang masuk dalam fokus ekspansi global perusahaan.
"Indonesia membuka babak baru dalam perjalanan global Leapmotor. Bersama Stellantis dan PT Indomobil National Distributor, kami menghadirkan kendaraan listrik yang memadukan inovasi teknologi, kualitas global, dan pengalaman berkendara yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Kami percaya ini merupakan awal dari perjalanan panjang Leapmotor di Indonesia," kata Tianshu.
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