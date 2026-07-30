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Rian Alfianto
Kamis, 30 Juli 2026 | 12.57 WIB

Hyundai STARIA Electric Meluncur di Indonesia, Sematkan Baterai 84 kWh dan Tempuh 544 Km

Ilustrasi Hyundai STARIA Electric. (Hyundai Motor Company) - Image

Ilustrasi Hyundai STARIA Electric. (Hyundai Motor Company)

JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperkenalkan Hyundai STARIA Electric di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kehadiran model ini menandai bertambahnya pilihan kendaraan listrik Hyundai di Indonesia, khususnya di segmen MPV premium yang menyasar kebutuhan keluarga hingga transportasi eksekutif.

STARIA Electric diklaim mengusung sistem penggerak listrik penuh dengan baterai berkapasitas 84 kWh dan motor listrik yang menghasilkan tenaga 218 PS (160 kW).

Hyundai mengklaim MPV ini mampu menempuh perjalanan hingga 544 kilometer dalam sekali charge berdasarkan standar pengujian NEDC.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Kenny Lee mengatakan, Hyundai terus memperluas pilihan kendaraan di Indonesia agar konsumen dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dia menjelaskan, GIIAS merupakan platform penting untuk menampilkan inovasi sekaligus menegaskan kembali komitmen jangka panjang Hyundai terhadap masa depan mobilitas Indonesia.

"Kami percaya bahwa setiap pelanggan memiliki preferensi mobilitas yang berbeda. Oleh karena itu, Hyundai terus menghadirkan salah satu jajaran kendaraan paling komprehensif di pasar, dengan portofolio ICE, hybrid, dan electric vehicle yang seimbang, sehingga pelanggan dapat memilih teknologi yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka," ujar Kenny Lee.

Baterai 84 kWh dan Fast Charging 20 Menit

Salah satu keunggulan STARIA Electric terletak pada teknologi pengisian dayanya. Hyundai membekali MPV listrik ini dengan arsitektur kelistrikan 800 volt yang mendukung pengisian cepat DC hingga 350 kW.

Dengan teknologi tersebut, baterai dapat diisi dari 10 persen hingga 80 persen dalam waktu sekitar 20 menit pada kondisi optimal.

Kombinasi kapasitas baterai besar dan pengisian cepat itu dirancang untuk mendukung mobilitas jarak jauh sekaligus mengurangi waktu berhenti saat mengisi daya.

Editor: Bayu Putra
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