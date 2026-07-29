GWM Segarkan Tank 300 dan Tank 500 di GIIAS 2026, Tampil dengan Edisi Khusus

JawaPos.com - Great Wall Motor (GWM) Indonesia menghadirkan penyegaran pada lini SUV premium Tank di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Dua edisi khusus, yakni Tank 500 Black Warrior Edition dan Tank 300 Sand Beige Edition, diperkenalkan sebagai pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan SUV berkarakter kuat dengan teknologi hybrid.

Penyegaran dilakukan melalui peluncuran Tank 500 Black Warrior Edition dan Tank 300 Sand Beige Edition yang tampil dengan sentuhan desain baru tanpa mengubah karakter utama kedua model tersebut.

CEO GWM Indonesia, Bagus Susanto, mengatakan kehadiran edisi khusus ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan pilihan yang lebih beragam di segmen SUV premium.

Menurutnya, pembaruan difokuskan pada tampilan eksterior agar masing-masing model memiliki identitas yang lebih kuat sesuai karakter penggunanya.

Tank 500 Black Warrior Edition tampil dengan nuansa serba hitam yang semakin menonjolkan kesan premium dan tangguh. Model ini tetap mempertahankan karakter sebagai SUV berukuran besar yang mengutamakan kenyamanan berkendara sekaligus kemampuan melintasi berbagai kondisi jalan.

Sementara itu, Tank 300 Sand Beige Edition hadir dengan pilihan warna baru bernuansa beige yang memberikan tampilan lebih segar. Warna tersebut dirancang untuk memperkuat citra Tank 300 sebagai SUV bergaya petualang yang cocok digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan ke berbagai medan.

Meski mendapat penyegaran dari sisi desain, kedua model masih mengandalkan sistem penggerak yang sama. Tank 500 Black Warrior Edition menggunakan mesin bensin 2.0 liter turbo yang dipadukan dengan motor listrik melalui teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) serta sistem penggerak empat roda (4WD).

Konfigurasi serupa juga digunakan pada Tank 300 Sand Beige Edition. SUV ini tetap dibekali mesin 2.0 liter turbo hybrid, sistem 4WD, serta beberapa mode berkendara yang dapat disesuaikan dengan kondisi jalan, mulai dari penggunaan di perkotaan hingga medan off-road.

Untuk pasar Indonesia, Tank 500 Black Warrior Edition dipasarkan dengan harga Rp925 juta (OTR Jakarta), sedangkan Tank 300 Sand Beige Edition dibanderol Rp699 juta (OTR Jakarta).