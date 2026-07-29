Isuzu Hadirkan Modifikasi Kendaraan Niaga di GIIAS 2026

JawaPos.com - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperlihatkan berbagai penerapan kendaraan niaga di sejumlah sektor usaha. Tidak hanya untuk distribusi barang dan transportasi, kendaraan Isuzu juga ditampilkan dalam berbagai konsep yang menyasar industri kreatif, layanan bergerak, hingga kebutuhan di medan offroad.

Melalui sejumlah unit yang dipamerkan beserta aktivitas di area booth, Isuzu ingin menunjukkan bahwa kendaraan komersial dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional pelaku usaha di berbagai bidang.

Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Masayasu Hideshima, mengatakan kebutuhan dunia usaha terus berkembang sehingga kendaraan niaga juga dituntut memiliki fleksibilitas untuk mendukung beragam model bisnis.

"Di GIIAS 2026, kami ingin menunjukkan kendaraan Isuzu tidak hanya menjadi solusi bagi bisnis logistik maupun transportasi, tetapi juga dapat dikembangkan untuk berbagai sektor usaha, termasuk industri kreatif yang terus berkembang di Indonesia. Fleksibilitas kendaraan Isuzu memungkinkan pelanggan menghadirkan inovasi bisnis sesuai kebutuhan, sehingga kendaraan bukan hanya menjadi alat transportasi, melainkan juga investasi produktif yang mendukung pertumbuhan usaha," ungkap Masayasu di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).

Pada pameran tahun ini, Isuzu membawa sejumlah kendaraan yang mewakili kebutuhan di berbagai sektor. Salah satunya Isuzu GIGA FVR yang dipamerkan dalam konfigurasi Road Sweeper hasil kolaborasi dengan YMG Tech Mobility untuk mendukung pekerjaan di sektor heavy duty.

Sementara itu, Isuzu ELF NLR ditampilkan dalam bentuk campervan hasil kerja sama dengan Karoseri Delima Mandiri dan kreator konten perjalanan JAJAGO. Konsep tersebut memperlihatkan pemanfaatan kendaraan niaga untuk mendukung aktivitas pariwisata sekaligus industri kreatif berbasis konten digital.

Di segmen usaha bergerak, Isuzu menghadirkan TRAGA yang dimodifikasi menjadi Salon Studio melalui kolaborasi dengan brand Putri milik Paragon Corp dan Karoseri Delima Mandiri. Kendaraan tersebut menjadi contoh pemanfaatan kendaraan komersial sebagai sarana mobile business bagi pelaku usaha, termasuk sektor kecantikan dan UMKM.

Selain itu, Isuzu juga memamerkan D-Max hasil kolaborasi dengan SANA yang dirancang untuk penggunaan di medan offroad maupun kawasan perkotaan. Adapun New mu-X turut ditampilkan sebagai kendaraan yang ditujukan untuk menunjang mobilitas di berbagai kondisi jalan.

Selama penyelenggaraan GIIAS 2026, pengunjung juga dapat mencoba langsung Isuzu TRAGA AC yang telah terintegrasi dengan Isuzu Link serta Isuzu New mu-X melalui fasilitas test drive yang disediakan.