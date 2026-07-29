GIIAS 2026: Quester Model Year 2026 Hadir dengan Teknologi Baru dan Siap Pakai B50

JawaPos.com - UD Trucks Indonesia memanfaatkan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk meluncurkan Quester Model Year 2026. Truk generasi terbaru ini hadir dengan sejumlah pembaruan pada sektor efisiensi, keselamatan, dan teknologi digital guna memenuhi kebutuhan industri logistik, distribusi, konstruksi, hingga pertambangan.

Model terbaru ini dirancang untuk membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas armada sekaligus menekan biaya operasional.

Presiden Direktur UD Trucks Indonesia, Johan Kleinsteuber, mengatakan pembaruan pada Quester dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang, terutama di sektor logistik dan transportasi.

"Quester Model Year 2026 kini dibekali sejumlah teknologi baru, seperti transmisi otomatis ESCOT pada pilihan mesin GH8 dan GH11, Fuel Coach, Cruise Control, serta Engine Management System yang dirancang untuk membantu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar," ujarnya saat acara peluncuran di GIIAS 2026 yang berlangsung di Tangerang Selatan, Rabu (29/1).

Di sisi keselamatan, UD Trucks menambahkan fitur Electronic Stability Control (ESC), Electronic Braking System (EBS), dan SRS Airbag. Kehadiran fitur-fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengemudi sekaligus mendukung operasional armada di berbagai kondisi jalan.

Untuk mempermudah pengelolaan kendaraan, Quester terbaru juga terintegrasi dengan platform My UD Fleet. Sistem ini memungkinkan pemilik armada memantau kondisi kendaraan, mengelola jadwal perawatan, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui pemantauan berbasis digital.

Selain itu, Quester Model Year 2026 telah dipersiapkan untuk menggunakan biodiesel B50, sejalan dengan upaya mendukung program transisi energi yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dukungan terhadap pelanggan juga diperkuat melalui jaringan Astra UD Trucks sebagai distributor resmi di Indonesia. Layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta pendampingan operasional menjadi bagian dari ekosistem yang ditawarkan untuk menjaga produktivitas armada.

Pada kesempatan yang sama, UD Trucks Indonesia bersama Astra UD Trucks juga menyerahkan secara simbolis unit Quester Model Year 2026 kepada PT Cakraindo Mitra International, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bahan kimia dan barang berbahaya.