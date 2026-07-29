Nissan Pamer Mobil Sport Legendaris Fairlady Z di GIIAS 2026, Perdana di Indonesia

Tampilan Nissan Fairlady Z di GIIAS 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nissan memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 untuk memperkenalkan salah satu model ikoniknya, Nissan Fairlady Z, untuk pertama kalinya di Indonesia.
Kehadiran mobil sport tersebut sekaligus menjadi penegasan komitmen jangka panjang Nissan terhadap pasar otomotif nasional.
Mengusung tema The Legend Has Arrived, Fairlady Z tidak hanya diperkenalkan sebagai model baru. Tetapi juga menjadi simbol kembalinya salah satu lini legendaris Nissan yang telah dikenal selama lebih dari lima dekade.
Kehadiran model ini disebut mencerminkan optimisme Nissan terhadap prospek pasar Indonesia, sekaligus menghadirkan produk yang mampu menjangkau berbagai generasi pecinta otomotif.
"Indonesia merupakan salah satu pasar utama Nissan di kawasan ASEAN. Kehadiran Fairlady Z hari ini mencerminkan keyakinan kami terhadap masa depan Indonesia sekaligus menjadi bukti komitmen jangka panjang Nissan untuk terus tumbuh bersama pasar dan pelanggan di negara ini," ujar President of Nissan ASEAN and Thailand, Masao Tsutsumi di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (29/7).
Secara teknis, Fairlady Z terbaru tetap mempertahankan karakter khas yang telah melekat sejak generasi pertama yang diperkenalkan pada 1969.
Desainnya menggabungkan siluet klasik dengan sentuhan modern, mulai dari kap mesin yang panjang, buritan kompak, hingga penyempurnaan aerodinamika.
Di balik kap mesin, mobil sport ini dibekali mesin V6 3.000 cc twin-turbo yang mampu menghasilkan tenaga hingga 400 hp dan torsi 475 Nm.
Nissan menyediakan pilihan transmisi manual enam percepatan maupun otomatis sembilan percepatan.
Performa tersebut dipadukan dengan sistem penggerak roda belakang (Rear-Wheel Drive), Mechanical Limited Slip Differential (LSD), serta penyetelan suspensi yang dirancang untuk menghadirkan pengendalian lebih presisi.
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