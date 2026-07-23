Audi Siapkan SUV Premium Baru, Lengkapi Jajaran Q Series di GIIAS 2026

JawaPos.com - Audi Indonesia memastikan akan menghadirkan satu model sport utility vehicle (SUV) premium baru pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kehadiran model baru tersebut akan memperluas lini Audi Q Series yang telah dipasarkan di Indonesia.

Pabrikan asal Jerman itu menyebut setiap model dalam keluarga Q Series dikembangkan dengan karakter yang berbeda, namun tetap mengusung filosofi Vorsprung durch Technik atau Keunggulan Melalui Teknologi.

Melalui pendekatan tersebut, setiap SUV Audi dirancang untuk menawarkan pengalaman berkendara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi konsumennya.

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Sepanjang 2026, Audi Indonesia telah meluncurkan sejumlah model baru dengan karakter yang beragam.

Mulai dari Audi S3 yang mengedepankan performa, Audi S3 Verve Edition dengan sentuhan personal melalui warna District Green, hingga The New Audi Q5 Sportback yang menawarkan desain SUV bergaya coupe dengan tampilan lebih dinamis.

Kini, Audi bersiap menambah satu anggota baru ke dalam keluarga Q Series. Sejumlah petunjuk mengenai model tersebut sebelumnya telah muncul melalui media sosial resmi Audi Indonesia.

Di antaranya berupa siluet kendaraan, permainan cahaya, dan pesan bertajuk "Refined in Motion".

Chief Operating Officer Audi Indonesia Edo Januarko Chandra mengatakan, perusahaan masih menyimpan identitas model terbaru tersebut hingga peluncuran resminya di GIIAS 2026.