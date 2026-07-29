Harga Naik Tipis, Suzuki XL7 Terbaru Tampil dengan Desain dan Fitur Lebih Lengkap

Penampakan unit Suzuki XL7 terbaru. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Suzuki resmi meluncurkan XL7 terbaru di Indonesia dengan harga mulai Rp 274,3 juta hingga Rp 329,7 juta (OTR DKI Jakarta).
Dibandingkan model sebelumnya, SUV 7 penumpang ini mengalami kenaikan harga yang relatif tipis, seiring hadirnya penyegaran desain, peningkatan fitur hiburan, hingga tambahan teknologi keselamatan pada varian hybrid.
Peluncuran Suzuki XL7 terbaru sekaligus menjadi debut global model tersebut, yang diproduksi di Indonesia oleh PT Suzuki Indomobil Motor (SIM).
Model ini diperkenalkan di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dan dipasarkan dalam tiga varian, yakni New Alpha Hybrid, New Beta Hybrid, dan New Zeta.
President Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dan PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Minoru Amano, mengatakan penyegaran dilakukan berdasarkan masukan para pengguna XL7.
"Penyempurnaan XL7 yang kami luncurkan kini terinspirasi sepenuhnya dari masukan pelanggan, serta dipadukan oleh filosofi Suzuki tentang peningkatan berkelanjutan. Kami ingin membangun sesuatu yang tidak hanya memenuhi standar saat ini, tetapi juga mengajak konsumen untuk dapat melangkah ke masa depan secara anggun," ujar Minoru Amano di arena GIIAS 2026, Rabu (29/7).
Berikut daftar harga Suzuki XL7 terbaru berstatus On The Road (OTR) DKI Jakarta:
- XL7 New Alpha Hybrid AT Two Tone: Rp 329.700.000
- XL7 New Alpha Hybrid AT Single Tone: Rp 327.700.000
- XL7 New Beta Hybrid AT: Rp 312.900.000
- XL7 New Beta Hybrid MT: Rp 301.900.000
- XL7 New Zeta AT: Rp 285.300.000
- XL7 New Zeta MT: Rp 274.300.000
Dengan banderol tersebut, Suzuki tetap mempertahankan posisi XL7 sebagai salah satu SUV 7 penumpang di segmen harga Rp 200 jutaan hingga Rp 300 jutaan yang menawarkan pilihan mesin hybrid.
Meski tetap mempertahankan mesin K15B 1.500 cc, Suzuki memberikan sejumlah penyegaran yang membuat XL7 terbaru tampil lebih modern dibanding model sebelumnya.
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