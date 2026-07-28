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Nanda Prayoga
Selasa, 28 Juli 2026 | 22.41 WIB

Tiket GIIAS 2026 Dihargai Mulai Rp 50.000, Ini Jadwal dan Harga Lengkapnya

Sebanyak 5 kendaraan niaga dengan fungsi berbeda akan diboyong Isuzu pada perhelatan GIIAs 2026. (Isuzu) - Image

Sebanyak 5 kendaraan niaga dengan fungsi berbeda akan diboyong Isuzu pada perhelatan GIIAs 2026. (Isuzu)

JawaPos.com - Pengunjung yang ingin menghadiri Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam.

Penyelenggara menetapkan harga tiket masuk pameran ini mulai Rp 50.000. Ini adalah tiket untuk hari kerja. Sementara tiket untuk akhir pekan dibanderol Rp 100.000. 

Kedua harga itu hanya berlaku apabila tiket dibeli secara online melalui aplikasi Auto360.

Pameran otomotif tahunan tersebut akan berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Mengangkat tema "Eye of the Future", GIIAS tahun ini kembali menjadi ajang bagi berbagai produsen otomotif untuk memperkenalkan teknologi dan kendaraan terbaru kepada masyarakat.

Hari pertama penyelenggaraan, Kamis (30/7), akan diawali dengan sesi VIP Day yang mulai dibuka untuk pengunjung pukul 14.00 WIB.

Melalui tiket khusus ini, pengunjung dapat menyaksikan lebih awal peluncuran berbagai model kendaraan baru sekaligus mencoba area test drive yang tersedia hingga pukul 20.00 WIB.

Harga tiket VIP Day dipatok Rp 250.000 untuk pembelian secara online melalui Auto360. Sementara itu, pembelian langsung di lokasi atau on the spot dikenakan harga Rp 300.000.

Adapun tiket reguler dijual dengan harga Rp 50.000 untuk kunjungan pada hari kerja (Senin hingga Jumat) dan Rp 100.000 untuk akhir pekan (Sabtu dan Minggu) melalui pembelian daring.

Selain menawarkan harga tiket yang bervariasi, GIIAS 2026 juga akan menghadirkan puluhan peluncuran kendaraan baru dari berbagai merek otomotif dunia.

Editor: Bayu Putra
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