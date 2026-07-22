Astra Financial Targetkan Total Pembiayaan Rp 2 Triliun hingga 5 Ribu SPK di GIIAS 2026 

JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan diadakan di ICE BSD, Tangerang Selatan pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Project Director Astra Financial GIIAS, Tan Chian Hok, mengungkapkan target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Adapun Astra Financial menargetkan 4000-5000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dengan total pembiayaan kurang lebih Rp 1,8-2 triliun.

“Kita pengennya pencapaiannya sama dengan 2025. Tapi kalau kita lihat kondisi hari ini target kita kurang lebih kita bisa mudah-mudahan kita bisa memperoleh pembiayaan SPK sekitar 4000 sampai 4500 SPK dengan total nilai pembiayaan kurang lebih Rp 1,8 sampai 2 triliun,” kata Tan Chian Hok di Jakarta, Rabu (22/7).

Sementara itu, pria yang akrab disapa Ahok ini juga mengungkap apa saja yang akan dibawa di GIIAS 2026. Salah satunya mengenai edukasi keuangan bagaimana meningkatkan literasi keuangan, edukasi pembiayaan serta proses dan cara menangani masalah.

“Itu hal yang saya pikir lebih penting sebelum kita mengajukan suatu proposal kredit ya. Jadi di situ kita pengen supaya para pengunjung juga tahu mengenai masalah kewajibannya, masalah kemampuan dan sebagainya itu. Jadi itu yang akan kita lakukan di situ,” ungkap dia.

Sebagai informasi, Astra Financial mencatatkan total transaksi sebesar Rp2,4 triliun, atau melampaui 111,5 persen dari target Rp2,2 triliun, serta berhasil membukukan 6.073 SPK pada GIIAS 2025.

Capaian ini merupakan hasil kolaborasi sembilan unit bisnis Astra Financial yang menghadirkan layanan One Stop Financial Solutions.

Melalui layanan tersebut, pengunjung dapat mengakses berbagai kebutuhan finansial, mulai dari pembiayaan, asuransi, hingga layanan keuangan digital dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Kesembilan unit bisnis yang terlibat meliputi FIFGROUP, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial Services (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, Moxa, SEVA, dan Bank Saqu.