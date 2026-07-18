Harga Motor Listrik VinFast di Indonesia: Bisa Sewa Baterai atau Mau Langsung Beli Putus 

Tiga motor listrik VinFast meluncur di Indonesia. (Rian/JawaPos.com)
JawaPos.com - VinFast meluncurkan tiga model sepeda motor listriknya di Jakarta pada Sabtu (18/7). Ketiganya adalah VinFast Evo, Feliz II dan model termahalnya, Viper.
Yang menjadi keunggulan ketiga motor listrik VinFast itu adalah sistem pembelian dan kepemilikannya. Seperti pada mobil listriknya, motor listrik VinFast dilego dalam opsi kepemilikan dengan sistem sewa baterai, atau pembelian penuh secara putus.
CEO VinFast E-Motorcycle Indonesia Yordan Satriadi menjelaskan, konsumen malahan dapat tiga opsi jika membeli motor listrik VinFast.
"Ada opsi dua baterai untuk performa maksimal, opsi satu baterai yang ekonomis, atau skema berlangganan yang menawarkan harga pembelian awal lebih terjangkau," ucap Yordan di Jakarta.
Dalam sesi peluncuran tersebut juga langsung disiapkan area test drive yang bisa dicoba konsumen di mall Central Park, Jakarta Barat.
Berikut ini harga lengkap motor listrik VinFast di Indonesia:
VinFast Evo:
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