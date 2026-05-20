Nanda Prayoga
Kamis, 21 Mei 2026 | 01.00 WIB

VinFast Luncurkan MPV 7 Rakitan Lokal, Fitur Berbeda dengan Versi Vietnam 

VF MPV 7 rakitan lokal. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Produsen otomotif asal Vietnam, VinFast resmi melakukan relaunch pada VF MPV 7. Menariknya, model kali ini merupakan rakitan pabrik mereka di Subang, Jawa Barat.

Kariyanto Hardjosoemarto, Chief Executive Officer VinFast Indonesia, menjelaskan, VF MPV 7 yang diperkenalkan kali ini memiliki fitur berbeda dengan yang diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

“Kalau secara perbedaan yang kita perkenalkan di IMS waktu itu kan adalah spek Vietnam. Ya, setir kiri dan dengan beberapa fitur perbedaan. Tetapi intinya yang kita show hari ini pertama adalah pengen menunjukkan ke publik bahwa pabrik kami di Subang sudah benar-benar beroperasi,” kata pria yang akrab disapa Kerry di sela-sela perkenalan VF MPV 7 di Jakarta, Rabu (20/6).

Seperti diketahui, VF MPV 7 sejatinya telah diperkenalkan pada pameran otomotif IIMS 2026.

Namun, spesifikasi VinFast rakitan lokal ini mirip dengan buatan Vietnam. VF MPV 7 rakitan Subang menggunakan motor listrik dengan daya 150 kW (201 dk) dan torsi 280 Nm. Baterainya pun 60,2 kWh dan jarak tempuh maksimum 450 km dengan pengujian NEDC.

Terdapat pula sedikit penyesuaian pada bagian fitur atau teknologi, seperti penambahan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, kamera 360, dan lain sebagainya.

Kerry menjelaskan, VF MPV 7 merupakan model pertama yang diproduksi di pabrik Subang, Jawa Barat. Selanjutnya akan ada Limogreen dan VinFast VF3.

Editor: Dinarsa Kurniawan
