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Nanda Prayoga
Sabtu, 18 Juli 2026 | 19.43 WIB

Kia All New Seltos Siap Meluncur di GIIAS 2026, Berikut Harganya

Kia All New Seltos. (Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

Kia All New Seltos. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kia Sales Indonesia telah bersiap untuk meluncurkan The All-new Seltos. Kabarnya, mobil SUV ini akan diluncurkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan pembaruan eksterior, kemewahan interior, dan varian mesin yang bertenaga.

Meski begitu, masih belum jelas terkait harga dari mobil ini. VP Commercial Kia Sales Indonesia, Albertus Welly Nugroho, mengungkapkan, harganya baru akan diungkap di GIIAS 2026.

“Untuk harganya, rencananya memang harga itu akan kami umumkan pada saat GIIAS nanti. Kapan unitnya bisa dinikmati oleh konsumen Indonesia? jawabannya untuk delivery kita bisa mulai setelah GIIAS, sudah bisa dikirim langsung ke konsumen,” kata Welly di Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/8) malam.

Sementara itu, terkait produksi lokal masih akan dipertimbangkan untuk ke depannya. Sebab, Kia sendiri telah memulai perakitan lokal (CKD) pada lininya dengan memanfaatkan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di Cikarang.

“Jadi, kami memiliki pabrik sendiri di sini. HMMI adalah pabrik milik grup HMG (Hyundai Motor Group). Jadi, pabrik HMMI tidak hanya digunakan untuk memproduksi mobil Kia, tetapi juga Hyundai. Jadi kami punya pabrik, kami punya kapasitas produksi. Jadi jika ada permintaan konsumen untuk lineup kami, kami akan mempertimbangkan untuk produksi lokal ke depannya,” jelas CEO Kia Sales Indonesia, Jong Sung Park.

Sekilas mengenai mobil ini, All New Kia Seltos dibekali mesin Smartstream Gamma II DOHC Dual CVVT 1.5 liter yang juga digunakan Hyundai Creta dan Stargazer. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm, dipadukan transmisi Intelligent Variable Transmission (IVT) yang diklaim menawarkan perpindahan rasio lebih halus sekaligus tetap efisien dalam konsumsi bahan bakar.

Untuk mendukung kenyamanan berkendara, SUV ini mengusung suspensi MacPherson Strut di depan dan Coupled Torsion Beam Axle di belakang, serta Drive Mode Select (Eco, Normal, Sport) dan Terrain Mode (Snow, Mud, Sand) yang membantu menyesuaikan karakter kendaraan dengan berbagai kondisi jalan.

Di sektor keselamatan, All New Kia Seltos kini dibekali ADAS Level 2, lengkap dengan Blind Spot View Monitor dan Surround View Monitor 360 derajat guna meningkatkan visibilitas dan memudahkan manuver.

Masuk ke kabin, tersedia Trinity Panoramic Wide Display yang menggabungkan panel instrumen digital dan layar infotainment, serta Dual Zone Auto Temperature Control untuk menambah kenyamanan pengemudi dan penumpang depan.

Sementara itu, tampilan eksterior mendapat penyegaran melalui desain Star Map Signature Lighting, grille Digital Tiger Face, serta lampu belakang horizontal yang memberikan kesan lebih modern. Kia juga menghadirkan enam pilihan warna, termasuk dua warna baru, Morning Haze dan Magma Red.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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