Sambut GIIAS 2026, Isuzu akan Tampilkan Lima Kendaraan Niaga dengan Fungsi Berbeda

JawaPos.com - Penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 bakal dimanfaatkan PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI). Mereka ingin menunjukkan fleksibilitas kendaraan niaga mereka.

Tak sekadar memamerkan lini produk, Isuzu menghadirkan lima kendaraan dengan fungsi berbeda. Kendaraan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha yang beragam.

Lewat pendekatan itu, Isuzu ingin memperlihatkan bahwa kendaraan niaga tak hanya andal untuk logistik. Mereka juga mendukung layanan publik hingga industri kreatif.

Seluruh model dipamerkan selama GIIAS 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, menyatakan bahwa kehadiran Isuzu di GIIAS 2026 merupakan kesempatan untuk semakin dekat dengan pelanggan. Juga memperlihatkan solusi kendaraan niaga sesuai kebutuhan dunia usaha.

"Keikutsertaan Isuzu di GIIAS 2026 akan memberikan perspektif baru bagi Isuzu Partner dalam pemanfaatan kendaraan di berbagai sektor usaha. Kendaraan-kendaraan Isuzu yang sudah dikenal andal di sektor on road, seperti logistik, mampu menawarkan solusi mobilitas untuk sektor-sektor usaha lainnya seperti sektor kreatif hingga layanan masyarakat," ujar Rian Erlangga dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Pada pameran tersebut, Isuzu membawa lima kendaraan niaga dengan aplikasi yang berbeda. Kendaraan itu dibangun menggunakan basis Isuzu TRAGA, Isuzu ELF, Isuzu GIGA, Isuzu mu-X, dan Isuzu D-Max.