Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Jumat, 17 Juli 2026 | 20.25 WIB

Sambut GIIAS 2026, Isuzu akan Tampilkan Lima Kendaraan Niaga dengan Fungsi Berbeda

Sebanyak 5 kendaraan niaga dengan fungsi berbeda akan diboyong Isuzu pada perhelatan GIIAs 2026. (Isuzu) - Image

Sebanyak 5 kendaraan niaga dengan fungsi berbeda akan diboyong Isuzu pada perhelatan GIIAs 2026. (Isuzu)

JawaPos.com - Penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 bakal dimanfaatkan PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI). Mereka ingin menunjukkan fleksibilitas kendaraan niaga mereka.

Tak sekadar memamerkan lini produk, Isuzu menghadirkan lima kendaraan dengan fungsi berbeda. Kendaraan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan sektor usaha yang beragam.

Lewat pendekatan itu, Isuzu ingin memperlihatkan bahwa kendaraan niaga tak hanya andal untuk logistik. Mereka juga mendukung layanan publik hingga industri kreatif.

Seluruh model dipamerkan selama GIIAS 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Pameran berlangsung pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Rian Erlangga, menyatakan bahwa kehadiran Isuzu di GIIAS 2026 merupakan kesempatan untuk semakin dekat dengan pelanggan. Juga memperlihatkan solusi kendaraan niaga sesuai kebutuhan dunia usaha.

"Keikutsertaan Isuzu di GIIAS 2026 akan memberikan perspektif baru bagi Isuzu Partner dalam pemanfaatan kendaraan di berbagai sektor usaha. Kendaraan-kendaraan Isuzu yang sudah dikenal andal di sektor on road, seperti logistik, mampu menawarkan solusi mobilitas untuk sektor-sektor usaha lainnya seperti sektor kreatif hingga layanan masyarakat," ujar Rian Erlangga dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Pada pameran tersebut, Isuzu membawa lima kendaraan niaga dengan aplikasi yang berbeda. Kendaraan itu dibangun menggunakan basis Isuzu TRAGA, Isuzu ELF, Isuzu GIGA, Isuzu mu-X, dan Isuzu D-Max.

Kelima kendaraan ini dikenal tangguh dan memiliki biaya perawatan yang kompetitif. Mereka disiapkan guna memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
GAC akan Rilis AION UT Versi Terbaru pada GIIAS 2026 - Image
Otomotif

GAC akan Rilis AION UT Versi Terbaru pada GIIAS 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 02.04 WIB

Honda Super-ONE Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Honda Pertama Tampil di Asia Tenggara - Image
Otomotif

Honda Super-ONE Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Honda Pertama Tampil di Asia Tenggara

Selasa, 14 Juli 2026 | 23.22 WIB

25 Merek Siap Luncurkan Mobil Baru di GIIAS 2026, Cek Selengkapnya! - Image
Otomotif

25 Merek Siap Luncurkan Mobil Baru di GIIAS 2026, Cek Selengkapnya!

Selasa, 14 Juli 2026 | 18.47 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore