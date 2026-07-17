MMKSI Targetkan Sales Mitsubishi XForce Terbaru Tembus hingga Seribu Unit pada GIIAS 2026

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) targetkan penjualan kendaraan XForce terbaru bisa tembus hingga 1.000 unit hingga akhir pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS0 2026.

Target tersebut dinilai realistis mengingat performa penjualan Xforce generasi sebelumnya yang rata-rata mencapai 500 unit per bulan. Pada periode permintaan tinggi, seperti Lebaran maupun musim liburan, penjualannya bahkan mampu menyentuh 1.000 unit dalam sebulan.

“Kami berharap New Xforce bisa mencatatkan penjualan yang lebih besar. Mulai hari ini hingga akhir GIIAS nanti, target kami penjualan Xforce, baik varian HEV maupun ICE, bisa menembus 1.000 unit,” ujar Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita di Jakarta, Kamis (16/7) malam.

Kehadiran New Xforce menjadi salah satu strategi Mitsubishi untuk memperkuat persaingan di segmen SUV kompak yang kini semakin ramai.

Selain penyegaran desain dan fitur, model terbaru ini membawa teknologi elektrifikasi melalui sistem Hybrid Electric Vehicle (HEV) generasi kedua Mitsubishi Motors.

Varian HEV mengusung mesin bensin 1.600 cc DOHC MIVEC yang dipadukan dengan motor listrik. Motor listrik menghasilkan tenaga 116 PS dan torsi 255 Nm, sedangkan mesin bensinnya mampu menghasilkan tenaga 107 PS dengan torsi 134 Nm.

Sistem hybridl tersebut mengandalkan motor listrik sebagai penggerak utama pada kecepatan rendah, sementara mesin bensin akan aktif secara otomatis untuk membantu akselerasi maupun mengisi daya baterai.