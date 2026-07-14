GAC akan Rilis AION UT Versi Terbaru pada GIIAS 2026

CEO GAC Indonesia Andry Chu dan CEO PT Indomobil Wahana Trada Santiko Wardoyo melalukan proses flag-off pada Handover Ceremony Aion UT di PIK. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - GAC Indonesia akan memperkenalkan mobil listrik AION UT versi terbaru untuk pasar Indonesia dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juli sampai 9 Agustus di ICE BSD City, Tangerang, Banten
"GIIAS 2026 menjadi momentum bagi GAC Indonesia untuk memperkenalkan penyempurnaan AION UT sebagai bentuk komitmen kami dalam terus mendengarkan kebutuhan konsumen Indonesia," ungkap CEO GAC Indonesia Andry Ciu, Selasa (14/7).
Menurut dia, penyempurnaan AION UT dilakukan agar semakin sesuai dengan karakteristik dan preferensi konsumen Indonesia tanpa menghilangkan keunggulannya sebagai hatchback listrik modern dengan kabin lapang, dukungan teknologi pintar, efisiensi biaya kepemilikan, serta kenyamanan berkendara.
Ia menyampaikan bahwa pembaruan AION UT juga dilakukan dengan mempertahankan desain bergaya Eropa karya desainer Stephan Janin. Selain menampilkan AION UT yang telah diperbarui, GAC Indonesia berencana menghadirkan jajaran kendaraan elektrik yang mencakup AION Y Plus, AION V, dan HYPTEC HT di ajang GIIAS 2026.
Perusahaan akan menempati Hall 3A Booth 3F dengan luas area 1.056 meter persegi dalam pameran tersebut. Pengunjung stan perusahaan dapat melihat model-model kendaraan, mengenal teknologi kendaraan listrik GAC, mencoba berbagai fitur kendaraan, serta mengikuti sesi uji coba berkendara.
Andry mengatakan bahwa perusahaan memanfaatkan GIIAS 2026 untuk menunjukkan pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia. GAC Indonesia selama GIIAS 2026 juga menyiapkan program promosi bagi konsumen yang hendak membeli kendaraan.
Kendaraan yang dipasarkan GAC Indonesia meliputi AION UT Standard seharga Rp 345 juta, AION UT Premium seharga Rp 395 juta, dan AION V Exclusive seharga Rp 499 juta. Selain itu, ada AION V Luxury yang diberi banderol harga Rp 560 juta, AION Y Plus Premium seharga Rp 419 juta, AION Y Plus Exclusive seharga Rp 479 juta, serta HYPTEC HT seharga Rp 755 juta. (*)
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