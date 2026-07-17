Mitsubishi Xforce Hybrid Tempuh Jakarta - Bali Isi Bensin Cuma Sekali

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan Mitsubishi Xforce HEV di Indonesia. SUV hybrid rakitan lokal ini langsung mencuri perhatian karena diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.000 kilometer dalam sekali pengisian penuh tangki bahan bakar, sekaligus menjadi model hybrid pertama Mitsubishi yang diproduksi di dalam negeri.

Mitsubishi Xforce HEV mengusung mesin 1.600 cc DOHC MIVEC yang dipadukan dengan motor listrik. Motor listrik menghasilkan tenaga 116 PS dan torsi 255 Nm, sedangkan mesin bensinnya menyemburkan tenaga 107 PS dengan torsi 134 Nm.

Teknologi hybrid yang digunakan membuat motor listrik menjadi penggerak utama saat mobil melaju di kecepatan rendah, kondisi stop and go, maupun saat berkendara di area perkotaan.

Dengan tangki bensin berkapasitas 42 liter, Mitsubishi mengklaim Xforce HEV mampu menempuh jarak lebih dari 1.000 km dalam sekali pengisian. Jarak ini bisa mencapai pulau Bali dan sudah dibuktikan Rifat Sungkar.

Dari sisi desain, Xforce HEV tampil berbeda berkat pelek 18 inci khusus HEV, emblem hybrid, grille baru, lampu belakang smoked, serta electric shifter.

Kabin juga mendapat sejumlah peningkatan seperti panoramic sunroof, power tailgate, power seat, ambient light, Dual Auto AC dengan NanoeX, hingga pengaturan sandaran kursi belakang yang lebih fleksibel.

Untuk keselamatan, SUV ini dibekali paket ADAS lengkap yang mencakup Forward Collision Mitigation (FCM), Adaptive Cruise Control (ACC), Blind Spot Warning (BSW), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Lane Change Assist (LCA), Multi Around Monitor (MAM), hingga Automatic High Beam (AHB).

Pengemudi juga dapat memilih tujuh mode berkendara, yaitu Normal, Wet, Gravel, Mud, Tarmac, EV Priority, dan Charge Mode.

Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita mengatakan kehadiran Xforce HEV menjadi tonggak baru Mitsubishi di Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan hybrid.