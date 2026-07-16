Yamaha Classy Modifest 2026 Tuntas Digelar, Lebih dari 250 Modifikator Ramaikan Lima Kota

JawaPos.com - Yamaha Classy Modifest 2026 resmi berakhir setelah menyambangi lima kota, yakni Bali, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta sepanjang 30 Mei hingga 28 Juni 2026.

Tidak hanya menjadi ajang modifikasi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pengguna Yamaha Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid untuk mengekspresikan kreativitas dan gaya hidup mereka.

Tercatat, lebih dari 250 peserta mengikuti kompetisi modifikasi yang mempertemukan komunitas, pelaku industri kreatif, hingga generasi muda pecinta otomotif.

Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, mengatakan setiap kota menghadirkan karakter modifikasi yang berbeda sesuai budaya dan tren lokal.

"Yamaha Classy Modifest 2026 menunjukkan kreativitas modifikasi di Indonesia sangat beragam. Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid mampu menjadi media ekspresi yang mengikuti karakter penggunanya di berbagai daerah," ujar Rifki dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/7)

Setiap Kota Punya Karakter Modifikasi Berbeda

Di Bali, peserta banyak mengusung tema Balinese Style dan Classic Retro yang memadukan unsur budaya lokal dengan desain elegan.

Sementara di Surabaya, modifikasi tampil lebih beragam, mulai dari konsep adventure, racing, retro, hingga tema anime dan pop culture.

Memasuki Bandung, tren Rally Sport Vintage mendominasi. Acara ini juga diramaikan kolaborasi dengan sejumlah brand otomotif dan lifestyle yang semakin memperkuat ekosistem kreatif.

Berbeda lagi di Makassar, konsep Decal Art menjadi ciri khas dengan sentuhan grafis modern yang terinspirasi budaya Sulawesi.

Sedangkan Yogyakarta menjadi penutup dengan nuansa seni yang kuat.