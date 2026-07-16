Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.45 WIB

Yamaha Classy Modifest 2026 Tuntas Digelar, Lebih dari 250 Modifikator Ramaikan Lima Kota

Yamaha CLASSY Modifest 2026 sukses menyapa lima kota di Indonesia. (YIMM) - Image

Yamaha CLASSY Modifest 2026 sukses menyapa lima kota di Indonesia. (YIMM)

JawaPos.com - Yamaha Classy Modifest 2026 resmi berakhir setelah menyambangi lima kota, yakni Bali, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta sepanjang 30 Mei hingga 28 Juni 2026.

Tidak hanya menjadi ajang modifikasi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pengguna Yamaha Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid untuk mengekspresikan kreativitas dan gaya hidup mereka.

Tercatat, lebih dari 250 peserta mengikuti kompetisi modifikasi yang mempertemukan komunitas, pelaku industri kreatif, hingga generasi muda pecinta otomotif.

Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, mengatakan setiap kota menghadirkan karakter modifikasi yang berbeda sesuai budaya dan tren lokal.

"Yamaha Classy Modifest 2026 menunjukkan kreativitas modifikasi di Indonesia sangat beragam. Fazzio Hybrid dan Grand Filano Hybrid mampu menjadi media ekspresi yang mengikuti karakter penggunanya di berbagai daerah," ujar Rifki dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (16/7)

Setiap Kota Punya Karakter Modifikasi Berbeda

Di Bali, peserta banyak mengusung tema Balinese Style dan Classic Retro yang memadukan unsur budaya lokal dengan desain elegan.
Sementara di Surabaya, modifikasi tampil lebih beragam, mulai dari konsep adventure, racing, retro, hingga tema anime dan pop culture.

Memasuki Bandung, tren Rally Sport Vintage mendominasi. Acara ini juga diramaikan kolaborasi dengan sejumlah brand otomotif dan lifestyle yang semakin memperkuat ekosistem kreatif.

Berbeda lagi di Makassar, konsep Decal Art menjadi ciri khas dengan sentuhan grafis modern yang terinspirasi budaya Sulawesi.
Sedangkan Yogyakarta menjadi penutup dengan nuansa seni yang kuat. 

Tingginya partisipasi modifikator perempuan serta kolaborasi bersama seniman lokal melalui sesi live painting menjadi daya tarik tersendiri.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Jadi Ajang Ekspresi Anak Muda, Yamaha Classy Modifest 2026 di Surabaya Ditutup Meriah - Image
Surabaya Raya

Jadi Ajang Ekspresi Anak Muda, Yamaha Classy Modifest 2026 di Surabaya Ditutup Meriah

Selasa, 9 Juni 2026 | 15.39 WIB

Yamaha Grand Filano Kini Ramai Dimodifikasi Bergaya Racing Look, Jadi Tren Baru Anak Muda - Image
Otomotif

Yamaha Grand Filano Kini Ramai Dimodifikasi Bergaya Racing Look, Jadi Tren Baru Anak Muda

Kamis, 2 Juli 2026 | 02.44 WIB

Tips Modifikasi Mobil yang Aman Tanpa Mengorbankan Keselamatan - Image
Otomotif

Tips Modifikasi Mobil yang Aman Tanpa Mengorbankan Keselamatan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 06.15 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore