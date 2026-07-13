Mobil REEV Mulai Masuk Indonesia, Gaikindo Minta Pemerintah Beri Insentif

Deepal S05 REEV untuk pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan Changan. (Istimewa)
JawaPos.com - Dunia otomotif Indonesia mulai memasuki babak baru dengan hadirnya mobil dengan opsi REEV (range extended electric vehicle).
Hal ini salah satunya tampak dengan diperkenalkannya Deepal S05 dengan varian REEV.
REEV sendiri adalah kendaraan listrik yang dilengkapi mesin bensin berkapasitas kecil. Mesin bensin itu bukan untuk menggerakkan roda, melainkan sebagai generator pengisi daya baterai.
Sederhananya, REEV merupakan kendaraan listrik yang memiliki cadangan energi sendiri di dalamnya.
Motor listrik memang tetap menjadi satu-satunya penggerak roda. Sementara itu, mesin bensin di dalamnya hanya berfungsi menyalakan generator untuk mengisi ulang baterai jika daya mulai menipis, terutama jika harus menempuh perjalanan jauh.
Melihat hal ini, tentu publik bertanya-tanya apakah mobil jenis ini memerlukan insentif dari pemerintah.
Vice Chairman Market Development Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Jongkie Sugiarto pun turut mengusulkan agar mobil dengan REEV diberikan insentif.
"Itu sudah kita usulkan dari dulu. Yang mesti dikasih insentif itu kalau bisa, listrik (BEV), Plug-in Hybrid, Hybrid, maupun REEV,” kata Jongkie di sela-sela konferensi pers GIIAS 2026, Senin (13/7).
Dia menekankan, insentif diperlukan lantaran REEV, BEV, hingga HEV telah memenuhi lima kriteria.
Yakni hemat bahan bakar karena mesin ICE (Internal Combustion Engine) jarang bekerja, rendah polusi karena emisi berkurang drastis, dan tidak memerlukan infrastruktur tambahan lantaran tidak memerlukan charging station yang saat ini masih minim.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland