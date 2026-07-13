Mobil REEV Mulai Masuk Indonesia, Gaikindo Minta Pemerintah Beri Insentif

JawaPos.com - Dunia otomotif Indonesia mulai memasuki babak baru dengan hadirnya mobil dengan opsi REEV (range extended electric vehicle).

Hal ini salah satunya tampak dengan diperkenalkannya Deepal S05 dengan varian REEV.

REEV sendiri adalah kendaraan listrik yang dilengkapi mesin bensin berkapasitas kecil. Mesin bensin itu bukan untuk menggerakkan roda, melainkan sebagai generator pengisi daya baterai.

Sederhananya, REEV merupakan kendaraan listrik yang memiliki cadangan energi sendiri di dalamnya.

Motor listrik memang tetap menjadi satu-satunya penggerak roda. Sementara itu, mesin bensin di dalamnya hanya berfungsi menyalakan generator untuk mengisi ulang baterai jika daya mulai menipis, terutama jika harus menempuh perjalanan jauh.

Melihat hal ini, tentu publik bertanya-tanya apakah mobil jenis ini memerlukan insentif dari pemerintah.

Vice Chairman Market Development Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Jongkie Sugiarto pun turut mengusulkan agar mobil dengan REEV diberikan insentif.

"Itu sudah kita usulkan dari dulu. Yang mesti dikasih insentif itu kalau bisa, listrik (BEV), Plug-in Hybrid, Hybrid, maupun REEV,” kata Jongkie di sela-sela konferensi pers GIIAS 2026, Senin (13/7).

Dia menekankan, insentif diperlukan lantaran REEV, BEV, hingga HEV telah memenuhi lima kriteria.