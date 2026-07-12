Wuling Siapkan Mobil Listrik Baru untuk GIIAS 2026, Aira EV dengan Harga Under Rp 200 Juta

JawaPos.com - Wuling Motors dipastikan akan memperkenalkan mobil listrik terbaru untuk pasar Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Model bernama Wuling Aira EV itu diposisikan sebagai pelengkap lini kendaraan listrik Wuling, berdampingan dengan Air EV yang telah lebih dulu dipasarkan di Indonesia.

Meski harga resminya belum diumumkan, mobil listrik mungil tersebut disebut-sebut akan dibanderol dengan harga terjangkau, bahkan diperkirakan tidak menyentuh angka Rp 200 juta.

Kepastian mengenai harga, varian, dan spesifikasi lengkapnya baru akan diungkap saat peluncuran resmi di GIIAS 2026.

Dari sisi teknis, Wuling mulai memberikan gambaran mengenai kemampuan mobil listrik barunya tersebut. Aji Ibrahim, Product Planning Wuling Motors Indonesia, mengatakan Aira EV mengusung motor listrik berkekuatan 30 kW yang dipadukan dengan baterai berkapasitas 25,1 kWh.

"Untuk spesifikasinya, dari sisi elektrifikasinya, Wuling Aira EV sudah dilengkapi drive motor 30 kilowatt dan kapasitas baterai sebesar 25,1 kWh," ujar Aji Ibrahim kepada awak media di pabrik SGMW di Cikarang, Sabtu (11/7).

Dengan konfigurasi tersebut, Wuling mengklaim Aira EV mampu menempuh jarak hingga 300 kilometer dalam sekali pengisian daya berdasarkan standar pengujian CLTC. Tenaga dari motor listrik disalurkan ke roda belakang (rear-wheel drive/RWD).