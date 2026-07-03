GIIAS 2026: Hyundai Bawa Ioniq 3 hingga MPV Listrik 7 Penumpang, Ini Bocorannya

JawaPos.com - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) bersiap mencuri perhatian di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 dengan menghadirkan empat model baru yang akan memperkuat lini kendaraan elektrifikasi.

Salah satu yang paling dinanti adalah Hyundai Ioniq 3 yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia, disusul sebuah MPV listrik berkapasitas tujuh penumpang yang masih berstatus prototipe.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa Hyundai semakin serius memperluas pilihan mobil listrik dan hybrid di pasar nasional.

Hyundai memastikan akan menampilkan lebih banyak kendaraan dibandingkan penyelenggaraan GIIAS tahun sebelumnya.

Jika biasanya hanya membawa 12 unit display, pada GIIAS 2026 pabrikan asal Korea Selatan tersebut akan memamerkan total 14 kendaraan.

Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, Kenny Lee, mengatakan ada empat model baru yang akan diperkenalkan kepada publik selama pameran berlangsung. Salah satu model yang dipastikan hadir adalah Hyundai Ioniq 3.

"Biasanya kami membawa 12 kendaraan di GIIAS. Tahun ini akan ada 14 kendaraan dan empat model baru, salah satunya Hyundai Ioniq 3," ujar Kenny Lee di Jakarta.

Ada 4 model baru dari Hyundai yang akan meluncur di GIIAS 2026. (Dony/JawaPos.com)

Hyundai Ioniq 3 Siap Debut di Indonesia

Hyundai Ioniq 3 pertama kali diperkenalkan secara global di Eropa pada April 2026. Mobil listrik ini mengusung desain yang disebut sebagai aero hatchback, memadukan karakter hatchback kompak dengan sentuhan crossover.

Tampilannya diperkuat penggunaan pelindung bodi (cladding) di sekeliling kendaraan sehingga memberikan kesan lebih tangguh. Sementara pada varian N Line, Hyundai menyematkan bumper bergaya sporty, diffuser belakang, spoiler, serta velg berukuran 19 inci. Adapun versi standar menggunakan pelek 16 inci.