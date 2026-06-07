Marketplace Ubah Cara Konsumen Memilih Pelumas, Motul Raih Penghargaan 2026 Lead yang lebih kuat untuk Google Discover:

JawaPos.com - Perkembangan kanal digital dan marketplace semakin memengaruhi pola pembelian produk otomotif di Indonesia, termasuk pelumas kendaraan. Fenomena ini tercermin dalam ajang Brand Choice Award 2026 yang memberikan apresiasi kepada berbagai merek dengan performa kuat di ranah digital.

Salah satu merek yang mendapatkan penghargaan tahun ini adalah Motul. Merek pelumas tersebut meraih Brand Choice Award 2026 untuk dua kategori sekaligus, yakni oli mobil dan oli motor. Penghargaan diserahkan dalam acara yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta.

Brand Choice Award merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia berdasarkan hasil riset Brand Choice Index. Penilaian dilakukan terhadap lebih dari 2.500 merek dari 350 kategori produk selama periode Januari hingga Maret 2026.

Riset tersebut mengukur kekuatan merek di marketplace dan kanal digital melalui tiga parameter utama, yakni tingkat popularitas merek di internet, performa transaksi penjualan melalui official store, serta ulasan dan penilaian konsumen setelah melakukan pembelian.

Pada tahun ini, Motul mencatatkan Brand Choice Index sebesar 23,87 persen untuk kategori oli mobil dan 28,09 persen untuk kategori oli motor.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya interaksi konsumen dengan produk otomotif melalui platform digital.

Menurutnya, konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga kemudahan memperoleh informasi, jaminan keaslian produk, hingga layanan purna jual yang tersedia secara online.

"Perilaku konsumen terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan platform digital dalam proses pencarian informasi maupun pembelian produk otomotif," ujar Welmart.

Industri pelumas sendiri menjadi salah satu sektor yang ikut merasakan perubahan tersebut. Marketplace dan kanal digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga menjadi sumber referensi bagi konsumen dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan mereka.