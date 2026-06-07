Marketplace Ubah Cara Konsumen Memilih Pelumas, Motul Raih Penghargaan 2026 Lead yang lebih kuat untuk Google Discover:

Hasil Brand Choice Award 2026 yang menempatkan Motul sebagai peraih penghargaan untuk kategori oli mobil dan oli motor. (Motul)
JawaPos.com - Perkembangan kanal digital dan marketplace semakin memengaruhi pola pembelian produk otomotif di Indonesia, termasuk pelumas kendaraan. Fenomena ini tercermin dalam ajang Brand Choice Award 2026 yang memberikan apresiasi kepada berbagai merek dengan performa kuat di ranah digital.
Salah satu merek yang mendapatkan penghargaan tahun ini adalah Motul. Merek pelumas tersebut meraih Brand Choice Award 2026 untuk dua kategori sekaligus, yakni oli mobil dan oli motor. Penghargaan diserahkan dalam acara yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta.
Brand Choice Award merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Infobrand.id bersama Tras N Co Indonesia berdasarkan hasil riset Brand Choice Index. Penilaian dilakukan terhadap lebih dari 2.500 merek dari 350 kategori produk selama periode Januari hingga Maret 2026.
Riset tersebut mengukur kekuatan merek di marketplace dan kanal digital melalui tiga parameter utama, yakni tingkat popularitas merek di internet, performa transaksi penjualan melalui official store, serta ulasan dan penilaian konsumen setelah melakukan pembelian.
Pada tahun ini, Motul mencatatkan Brand Choice Index sebesar 23,87 persen untuk kategori oli mobil dan 28,09 persen untuk kategori oli motor.
Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya interaksi konsumen dengan produk otomotif melalui platform digital.
Menurutnya, konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan kualitas produk, tetapi juga kemudahan memperoleh informasi, jaminan keaslian produk, hingga layanan purna jual yang tersedia secara online.
"Perilaku konsumen terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan platform digital dalam proses pencarian informasi maupun pembelian produk otomotif," ujar Welmart.
Industri pelumas sendiri menjadi salah satu sektor yang ikut merasakan perubahan tersebut. Marketplace dan kanal digital kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga menjadi sumber referensi bagi konsumen dalam menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan mereka.
Tren tersebut menunjukkan bahwa kehadiran digital semakin berperan penting dalam membangun hubungan antara merek dan konsumen, termasuk melalui edukasi produk, layanan informasi, hingga pengalaman berbelanja yang lebih praktis.
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main
Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun