Ipone Perkuat Dukungan untuk Komunitas Trail Lewat Bogor Hujan Trail 2026

JawaPos.com - Brand pelumas asal Prancis, Ipone, turut meramaikan ajang Bogor Hujan Trail (BHT) 2026 yang digelar di kawasan Klapanunggal, Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada 30 Mei 2026.

Kegiatan yang menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Bogor ke-544 ini mengusung konsep sport tourism dan adventure trail, sekaligus menjadi wadah bagi komunitas pecinta motor trail dari berbagai daerah di Indonesia.

Mengangkat tema “Dari Bogor untuk Indonesia”, BHT 2026 menghadirkan lintasan Adventure Trail sepanjang 65 kilometer dengan karakter jalur yang beragam, mulai dari pegunungan kapur, sungai, hutan, hingga tanjakan ekstrem.

Menariknya, sekitar 80 persen rute yang digunakan merupakan jalur baru yang dirancang untuk memberikan tantangan lebih bagi para peserta.

Selain adventure trail, penyelenggara juga menggelar Fun Enduro Race Circuit dan Fun Rally Enduro yang diikuti berbagai kelas peserta, mulai dari rider lokal, build up, hingga kategori khusus TNI/Polri dan veteran.

Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, selaku distributor resmi Ipone di Indonesia, mengatakan bahwa keterlibatan Ipone dalam BHT 2026 sejalan dengan kedekatan merek tersebut dengan dunia trail dan off-road.

Menurutnya, pelumas ini dirancang untuk mendukung performa mesin di berbagai medan berat, sehingga memiliki hubungan erat dengan komunitas motor trail dan adventure di Indonesia.

"Kami terus mendukung berbagai kegiatan komunitas, event adventure trail, maupun kompetisi off-road di berbagai daerah. Bogor Hujan Trail 2026 menjadi salah satu ajang yang sejalan dengan semangat tersebut," ujar Welmart.

Tak hanya menyajikan kegiatan otomotif, BHT 2026 juga menghadirkan pameran UMKM, aksesoris motor, hiburan komunitas, serta berbagai hadiah menarik bagi peserta.