Kia Seltos Tampil Lebih Modern, Andalkan Teknologi dan Kabin Lapang untuk Konsumen SUV

Kia Seltos hadir menawarkan perpaduan desain modern, fitur canggih, dan kepraktisan untuk aktivitas harian. (Kia)
JawaPos.com - Perubahan gaya hidup membuat kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan ikut bergeser.
Konsumen kini cenderung memilih mobil yang mampu mengakomodasi mobilitas harian sekaligus mendukung aktivitas keluarga maupun hobi, sehingga segmen sport utility vehicle (SUV) terus menjadi salah satu pilihan paling diminati di berbagai negara.
"Segmen SUV terus berkembang karena mampu menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam," ujar VP Commercial Kia Sales Indonesia Albertus Welly Nugroho.
Menurutnya, konsumen saat ini menginginkan kendaraan yang praktis digunakan setiap hari, memiliki desain menarik, teknologi yang relevan, serta kenyamanan yang sesuai dengan gaya hidup yang semakin dinamis.
Melihat tren tersebut, Kia menghadirkan generasi terbaru Seltos sebagai salah satu model global andalannya di segmen SUV premium. Model ini pertama kali diperkenalkan pada 2019 dan terus berkembang menjadi salah satu kontributor penjualan terbesar Kia di berbagai pasar dunia.
Pada Desember 2025, Kia meluncurkan generasi terbaru Seltos dengan pembaruan pada desain, teknologi, kenyamanan, serta kepraktisan kabin. Pembaruan tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang.
Secara global, performa penjualan Seltos juga menunjukkan hasil positif. Sepanjang semester pertama 2026, model ini membukukan penjualan lebih dari 175 ribu unit dan menempati posisi kedua sebagai model terlaris Kia di dunia setelah Sportage.
Kehadiran Seltos juga diperluas ke sejumlah pasar strategis, termasuk Eropa. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa karakter yang ditawarkan Seltos semakin sesuai dengan preferensi konsumen di berbagai negara.
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