Ini Alasan Mitsubishi Pajero Sport Tetap Jadi SUV Favorit untuk Road Trip dan Harian

Mesin Diesel 4N15 yang digunakan Pajero Sport. (Istimewa)
JawaPos.com - Mitsubishi Pajero Sport bukan sekadar SUV berpenampilan gagah. Di balik desainnya, mobil ini menawarkan kombinasi mesin diesel yang bertenaga namun efisien, fitur keselamatan modern, serta kabin yang nyaman.
Tak heran jika Pajero Sport tetap menjadi pilihan banyak konsumen Indonesia, baik untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.
Mitsubishi Pajero Sport telah menjadi salah satu SUV favorit di Indonesia selama lebih dari 15 tahun.
Mobil ini dikenal memiliki kombinasi performa mesin diesel yang tangguh, kabin nyaman, fitur keselamatan modern, serta efisiensi bahan bakar yang mendukung aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh.
Dengan karakter tersebut, Pajero Sport masih menjadi pilihan banyak konsumen yang membutuhkan SUV untuk berbagai kondisi jalan di Indonesia.
Seperti diketahui mitsubishi Pajero Sport tersedia dalam dua pilihan mesin diesel Euro 4. Varian Dakar dibekali mesin 2.4L MIVEC Turbo Diesel (4N15) yang menghasilkan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm.
Performa ini membuat mobil responsif saat melintasi tanjakan, membawa muatan penuh, maupun digunakan di medan menantang.
Sementara varian Exceed dan GLX menggunakan mesin 2.5L Turbo Diesel (4D56) dengan tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm. Mesin ini dirancang untuk menghadirkan keseimbangan antara performa dan efisiensi bahan bakar sehingga cocok digunakan sebagai kendaraan sehari-hari.
Teknologi MIVEC juga membantu mengoptimalkan pembakaran sehingga konsumsi bahan bakar tetap efisien tanpa mengurangi tenaga mesin.
Dengan ground clearance 218 mm, Pajero Sport siap menghadapi beragam karakter jalan di Indonesia, mulai dari jalan tol, jalur pegunungan, hingga jalan yang kurang mulus.
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